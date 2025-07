Max Verstappen is teleurstellend vierde geworden bij de Grand Prix van België, die ruim een uur later van start ging door de regenval. Pas toen het was opgedroogd, werd er geracet op Spa-Francorchamps. Juist die beslissing haalde de spanning weg uit de race.

Om 15.00 uur Nederlandse tijd zouden Verstappen en zijn collega's aan de start verschijnen, maar na de opwarmronde besloot de organisatie dat het te nat was op het circuit. Het was te gevaarlijk om te starten volgens de wedstrijdleiding en dus werden de auto's weer terug naar de pitstraat gestuurd. De race ging uiteindelijk pas om 16.20 uur van start.

De coureurs begonnen met vier ronden achter de Safety Car, waarmee de race officieel van start ging. Vanaf dat moment (16.20 uur) mocht de race nog maximaal drie uur duren. In die vierde ronde mocht raceleider Lando Norris bepalen wanneer de coureurs hard gingen racen. Oscar Piastri vloog bijna direct voorbij aan zijn teamgenoot en nam de leiding over. Dat was in ronde vijf, de eerste echte raceronde.

Pitstops

In ronde 12 van de 44 durfden de eerste coureurs naar binnen voor droogweerbanden. Dat waren allemaal ervaren coureurs: Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Fernando Alonso. Een ronde later dook raceleider Piastri ook naar binnen, terwijl Norris door reed. Verstappen en Leclerc wisselden ook hun banden.

Maar ook de pitstops brachten niet het gewenste effect. De race was - met de zon op het asfalt - een soort optocht geworden. Na 25 van de 44 ronden reed Verstappen nog altijd op de vierde plek, zo'n 2,5 seconde achter Leclerc. Piastri had een ruime voorsprong op teamgenoot Norris. Het interessante was dat de Engelsman op harde banden reed en daarmee leek hij de race uit te willen rijden. De coureurs om hem heen reden allemaal op mediums.

Al snel bleek dat ook de mediumbanden het einde van de race zouden halen. Daarmee bleef de optocht redelijk intact. In ronde 39 van de 44 was Verstappen wel tot op een seconde van Hamilton gekomen, waarmee de Nederlander opeens weer kans maakte op P3. Toch lukte het de Red Bull-coureur niet meer om de derde plek af te pakken. Zo lopen de McLaren-coureurs Piastri en Norris weer uit in het kampioenschap.

Besluit FIA

Door het besluit van de FIA om te wachten tot de baan bijna droog was, verdween de spanning uit de race. Desondanks was het wel een veilige en logische optie om te doen, gezien de hevige crashes die de GP van België de afgelopen jaren heeft gekend. Verstappen was het er overigens niet mee eens: van de Nederlander had de race al veel eerder van start kunnen gaan.

Verstappen won zaterdag nog de sprintrace op Spa-Francorchamps.