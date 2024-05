Carlos Sainz laat voetbalskills zien aan Luis Suarez voor Grand Prix van Miami

Dit weekend gaat de Formule 1 Grand Prix in Miami van start. Luis Suarez kwam vast een kijkje nemen op het circuit. De voetballer van Inter Miami hield een balletje hoog met Ferrari-coureur Carlos Sainz, en dat ging hem verrassend goed af.

De F1 is aangekomen in de Verenigde Staten, voor de Grand Prix van Miami komende zondag. Het evenement trekt veel topsporters en supersterren aan. Zo ook Luis Suarez. De 37-jarige voetballer speelt sinds dit jaar in de Major League Soccer voor Inter Miami.

De Uruguayaan kon het niet laten om ook even een balletje te trappen. Samen met Sainz hield hij de bal hoog, en dat lukte aardig. De coureur kreeg na afloop ook nog een gesigneerde lichtblauwe Ferrari-pet van Suarez.

Luis Suárez and Carlos Sainz kicking it at the Miami GP. 🏎️



Die kleur is dit weekend ook te zien in de auto's van Ferrari. Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc rijden in Miami niet in de gebruikelijke knalrode auto's, maar met veel meer blauw in de kleurstelling verwerkt. De coureurs zullen ook een blauwe outfit dragen.

Het raceweekend in Miami begint op 3 mei. Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot 60 minuten. De GP is op zondag, om 22.00 uur Nederlandse tijd.