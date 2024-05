Visa Cash App RB rijdt met kleurrijke livery bij GP Miami: 'Ik ben fan van het roze, paars en blauw'

De Grand Prix van Miami staat voor de deur en teams pakken daarvoor uit. In navolging van Ferrari rijdt ook Visa Cash App RB van coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo met een speciale livery. En dat is een behoorlijk kleurrijke. "Een kleurstelling waarvan je niet wist dat je die nodig had", oordeelde het team.

"Het is cool, je zult ons niet over het hoofd zien", sprak Ricciardo bij de lancering van de opvallende livery in Miami. "Traditionele kleuren uit Miami. Het roze, paars en blauw. Ik ben fan", was de Australiër van mening. Ricciardo eindigde met een DNF bij de vorige Grand Prix in China. Dit weekeinde kan hij zich revancheren, met ook een sprintrace. "Ik ben erg blij."

Formule 1 | GP Miami 2024: lees hier hoe laat Max Verstappen in actie komt Max Verstappen gaat begin mei de strijd aan in de Grand Prix van Miami. Tot nu toe is hij de enige winnaar van de GP die sinds 2022 onderdeel uitmaakt van de Formule 1. Lees hier alles over het circuit en het programma, inclusief een sprintrace.

Ricciardo merkt dat de Formule 1 in de Verenigde Staten steeds groter wordt. Naast Miami wordt er ook gereden in Texas en sinds vorig jaar in Las Vegas. "Een jong publiek, dat toont aan hoe de sport groeit. Misschien zorgt het voor inspiratie om zelf iets met racen te gaan doen."

Ook teamgenoot Tsunoda voelde meteen de Miami-vibe bij het zien van de kleurstelling. "Ik houd van het paars en hoop dat de auto ook snel is", vertelde hij bij de onthulling. "Ik heb goede herinneringen aan Miami en ik vind het circuit leuk."

Ook Ferrari kleurt anders

Ferrari ziet er in Miami ook net even wat anders uit. Doei knalrode livery, welkom rood-lichtblauwe kleurstelling. Dit vanwege een samenwerking die de Scuderia sloot met HP. Dat zorgt ervoor dat Charles Leclerc en Carlos Sainz ook in het lichtblauw gehuld zullen zijn tijdens het weekend.

Ferrari presenteert nieuw uiterlijk voor Formule 1-wagens in Miami: meer blauw Het Formule 1-team van Ferrari rijdt komend weekend in Miami niet in de gebruikelijke knalrode auto's, maar met veel meer blauw in de kleurstelling verwerkt. Dat komt door een sponsordeal die een paar weken geleden werd bekrachtigd. Ferrari presenteerde woensdag de nieuwe kleuren.