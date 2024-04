GP Miami | Zo verliep het raceweekend voor Max Verstappen in 2023

Max Verstappen gaat komende zondag voor alweer zijn derde overwinning tijdens de Grand Prix van Miami. Zijn raceweekend verliep vorig jaar allesbehalve vlekkeloos. Hoe verging het Verstappen tijdens de GP van Miami in 2023?

In 2023 werd de GP van Miami voor de tweede keer gereden. Het circuit in de Verenigde Staten is een stratencircuit, dat wordt gekenmerkt door een lang recht stuk en veel snelle bochten. Tijdens de eerste race in 2022 was Verstappen de winnaar.

Spanning in titelstrijd

Voorafgaand aan het raceweekend zag de WK-stand bij de coureurs er nog een stuk spannender uit dan nu het geval is. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, hijgde zijn collega in de nek. De Nederlander in dienst van Red Bull had 93 punten, zes meer dan de Mexicaan. Op gepaste afstand volgde Fernando Alonso, met 33 punten achterstand.

Er leek lang niks geks aan de hand tijdens de kwalificatiesessies in Miami. Verstappen had in de eerste twee delen de snelste tijd neergezet, toen Charles Leclerc van Ferrari opeens voor een abrupt einde van het laatste deel van de sessie zorgde. De Monegask had zijn wagen tegen de muur geparkeerd, waardoor Max Verstappen en Valtteri Bottas geen tijd meer hadden voor een ronde. Pérez eindigde zo op pole position, Verstappen mocht slechts vanaf de negende plek beginnen.

Begin van een monsterachtige reeks

Ook tijdens de race ging het allemaal niet van een leien dakje voor Verstappen. Hij verloor na een paar bochten zelfs een positie aan Bottas, waardoor hij opeens tiende lag. Maar na een paar ronden begon hij zijn draai te vinden en mensen in te halen.

Nadat hij beide Ferrari's, Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin) en George Russell (Mercedes) voorbij was, lag de op dat moment tweevoudig wereldkampioen opeens tweede. Met nog tien ronden te gaan verschalkte hij teamgenoot Pérez, die hij bij de finish al op vijf seconden had gereden.

Zo behaalde Verstappen zijn derde overwinning van het seizoen. Het was het begon van zijn monsterachtige reeks van tien gewonnen races op rij. Bekijk hieronder in een aantal foto's hoe het raceweekend ten einde kwam.