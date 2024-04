Formule 1 | GP Miami 2024: lees hier hoe laat Max Verstappen in actie komt

Max Verstappen gaat begin mei de strijd aan in de Grand Prix van Miami. Tot nu toe is hij de enige winnaar van de GP die sinds 2022 onderdeel uitmaakt van de Formule 1. Lees hier alles over het circuit en het programma, inclusief een sprintrace.

De Grand Prix van Miami wordt dit jaar voor de derde keer gereden. De vorige twee edities werden beide gewonnen door Max Verstappen. Hij startte vorig seizoen vanaf de negende positie, nadat Q3 vroegtijdig werd afgebroken vanwege een crash van Charles Leclerc.

In de laatste minuten van de race haalde Verstappen zijn teamgenoot Sergio Pérez in, die vanaf pole position startte. Pérez werd tweede, gevolgd door Fernando Alonso. Verstappen behaalde nog een extra punt voor het rijden van de snelste ronde.

Het Miami International Autodrome

De GP van Miami wordt verreden op het Miami International Autodrome. Dit circuit wordt een paar weken voor de race opgebouwd op het terrein van het Hard Rock Stadium. Na het raceweekend wordt het weer afgebroken. Het circuit is zo ontworpen dat het lijkt op een stratencircuit, vergelijkbaar met Albert Park in Melbourne.

Het circuit bestaat uit negentien bochten, drie rechte stukken en drie DRS-zones. Er kunnen topsnelheden worden bereikt van 340 kilometer per uur. De GP wordt gereden in 57 rondes van 5,412 kilometer en heeft dus een totale afstand van 308.326. Het record voor de snelste ronde op de baan staat op naam van Verstappen. Hij reed vorig jaar een tijd van 1:29.708.

Het Miami International Autodrome © Formula1.com

Programma GP Miami 2024

In het schema hieronder zie je het programma voor de GP in Miami met Nederlandse tijden. Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot 60 minuten.

De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: Q1 duurt 12 minuten, Q2 10 minuten en Q3 acht minuten.