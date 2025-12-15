Charles Leclerc heeft een matig seizoen in de Formule 1 achter de rug. Ferrari kwam er eigen het hele jaar amper aan te pas en wist dan ook geen enkele race te winnen. Tijd voor de Monegask om in de winter een heel ander avontuur aan te gaan.

Leclerc heeft een bijzondere bestemming gevonden om bij te komen van het lange seizoen in de Formule 1. "Ik ga een reis maken naar Antarctica. Dat lijkt me een goede manier om de batterijen weer op te laden", meldt de Monegask van Ferrari op social media.

"Natuurlijk ga ik erheen om er veel te trainen, maar ook om meer te leren over die bijzondere plek in de wereld: verschillende andere dingen ontdekken en een beter beeld krijgen van hoe het er ter plekke aan toe gaat", aldus Leclerc, die de trip maakt met zijn verloofde Alexandra Saint Mleux.

Relatie Leclerc en Saint Mleux

Zij zijn sinds 2023 een stel en in november van dit jaar vroeg Leclerc het model ten huwelijk. Het aanzoek was bijzonder persoonlijk: hun hond Leo droeg een halsband met de tekst “Dad wants to marry you!”, de setting bevatte rozen en kaarsen, en Alexandra toonde een opvallende diamant-ring (geschat op meer dan een half miljoen dollar).

Matig seizoen Ferrari

Ferrari heeft een tegenvallend seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal boekte geen enkele zege. Leclerc eindigde nog wel geregeld op het podium, maar moest zich in de eindstand tevredenstellen met de vijfde plek. Teamgenoot Lewis Hamilton wist zelfs geen enkele keer op het podium te eindigen.

Leclerc eindigde op ruime afstand van wereldkampioen Lando Norris (423 om 242 punten), maar nog altijd ver voor zijn teamgenoot. Hoewel Hamilton slechts één plek lager eindigde, pakte de zevenvoudig wereldkampioen maar 156 punten. Het ging naarmate het seizoen vorderde minder en minder met de Brit, die sinds dit seizoen voor Ferrari rijdt.