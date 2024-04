Dit is de vriendin van Ferrari-coureur Charles Leclerc: Alexandra Saint Mleux (en ze lijkt behoorlijk op zijn ex)

Formule 1-coureur Charles Leclerc (26) werd in het voorjaar van 2023 voor het eerst gelinkt aan Alexandra Saint Mleux. Wie is de vriendin van de Ferrari-racer?

De 21-jarige Saint Mleux is een tiktokster én een kunststudent. Ze is Italiaanse, maar studeert in de Franse hoofdstad Parijs. In het voorjaar van 2023 werd ze voor het eerst gezien in de paddock. Tijdens de Grand Prix van Monaco was ze een officiële gast van Ferrari.

Geluk bracht ze Leclerc overigens niet dat eerste bezoek. De Monegask werd slechts zesde, ploeggenoot Carlos Sainz achtste. Niet veel later maakte Leclerc bekend dat hij een vriendin had, maar een naam noemde hij nog niet.

Wimbledon

In juli van dat jaar werden de twee voor het eerst echt samen gespot. Ze bezochten het grastoernooi van Wimbledon in Londen. Samen met Formule 1-collega Pierre Gasly en diens vriendin Francisca Gomes zaten ze op de tribune.

Francisca Gomes (l), Formule 1-coureur Pierre Gasly, Charles Leclerc en Alexandra Saint Mleux op de tribune tijdens Wimbledon. © Getty Images

"Ik ga naar Carlos Alcaraz kijken, een ongelooflijke speler", vertelde Leclerc toen. "Dit is de eerste keer dat ik hem live ga zien en daar heb ik heel veel zin in."

NBA

Sindsdien worden Leclerc en Saint Mleux met enige regelmaat samen gezien, in november bijvoorbeeld in Los Angeles bij de NBA-wedstrijd tussen LA Lakers en Portland Trail Blazers. Ook op het YouTube-kanaal van Leclerc is hij met zijn vriendin te zien tijdens hun reis door LA. De twee bezoeken onder meer een kunstmuseum en een pretpark. Verder rijden ze op een elektrisch karretje over Venice Beach. Tot hilariteit van Saint Mleux noemt Leclerc het per ongeluk 'Vegas Beach'.

Alexandra Saint Mleux en Charles Leclerc op de tribune bij Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers.

In april 2024 bezochten de twee opnieuw een tennistoernooi. Dit keer hielden ze het dichter bij huis: de finale van de Monte-Carlo Masters. Stefanos Tsitsipas kwam als winnaar van het toernooi uit de bus. Tegenstander Casper Ruud had met 1-6 en 4-6 weinig in te brengen.

Alexandra Saint Mleux en Charles Leclerc lieten zich zien bij de Monte-Carlo Masters. © Getty Images

Charlotte Sine

Saint Mleux wordt veel vergeleken met Charlotte Sine, de ex-vriendin van Leclerc. De twee hebben ook wel wat uiterlijke gelijkenissen. Saint Mleux en Sine kennen elkaar ook, via de zus van Charlotte, Valentine. Leclerc en Sine maakten eind 2022 een einde aan hun relatie die zo'n drie jaar stand had gehouden.

Charlotte Sine tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in november 2022.