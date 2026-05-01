Bondscoach Ronald Koeman heeft richting het WK voetbal al wat klappen moeten verwerken. Oranje-internationals Jerdy Schouten en Xavi Simons raakten onlangs zwaar geblesseerd. Nu is er gelukkig goed nieuws voor het Nederlands elftal. Justin Kluivert is teruggekeerd bij de groepstraining van Bournemouth.

Na het nieuws over de ernstige knieblessures van Schouten en Simons moest Koeman gaan nadenken over vervangers op het middenvelder. Hij niet de naam van Kluivert al passeren.

Ook Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders en Guus Til werden genoemd. "Dat klopt", zei Koeman daarover. "Maar het is ook afwachten hoe Justin Kluivert herstelt en wanneer hij weer speelt. Er zijn genoeg mogelijkheden voor de 10-positie."

Rentree Justin Kluivert

Inmiddels is er goed nieuws want de 26-jarige heeft zijn rentree gemaakt in de groepstraining van Bournemouth. Hij liep begin dit jaar een knieblessure op in het Premier League-duel met Arsenal. De elfvoudig Oranje-international moest geopereerd worden en keerde begin vorige maand al individueel terug op het trainingsveld.

Kluivert keert nog niet meteen terug in de wedstrijdselectie. Het Premier League-duel met Crystal Palace van zondag komt te vroeg voor hem. Er zijn nog vier speelronden in de Engelse competitie.

Kluivert droomt van zijn eerste eindtoernooi met Oranje en nam eerder al contact op met Koeman. "Ik heb hem een update gestuurd over hoe de situatie nu is", zei hij. "Het is ook belangrijk wat hij van mij nodig heeft. Wil hij dat ik 4 volle wedstrijd speel, dat kan ik niet garanderen. Maar wil je een fitte Justin die nog even zijn conditie moet aanscherpen, dan zal ik er zijn. Hij weet wat hij aan me heeft, als ik fit ben. Ik ben geen speler die maanden nodig heeft in een ritme te komen. Je kan altijd op mij rekenen.”

WK voetbal

De aanvallende middenvelder heeft nog een maand de tijd om zich te bewijzen aan de bondscoach. De KNVB moet de definitieve WK-selectie van Oranje, die uit 26 spelers bestaat, uiterlijk 30 mei doorgeven aan de FIFA.

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders van Oranje in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.