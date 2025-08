Fernando Alonso slaat de eerste vrije training van de GP in Hongarije over. De Spaanse coureur heeft nog te veel last van een blessure en er is zelfs twijfel of hij überhaupt mee zal doen.

"In de dagen na de Grote Prijs van België kampt Alonso met een spierblessure in zijn rug. Omdat hij vanochtend verdergaat met zijn behandeling, heeft hij ervoor gekozen om de eerste vrije training over te slaan. Er wordt later een beslissing genomen over Fernando's deelname aan de tweede vrije training en de rest van het weekend", aldus Aston Martin in een persbericht.

De Braziliaan Felipe Drugovich vervangt Alonso tijdens de eerste vrije training. De jonge Braziliaan is al lange tijd reservecoureur voor Aston Martin en hij werd ook al kampioen in de Formule E. In 2022 werd Drugovich ook al eens kampioen in de Formule 2. De coureur reed in Bahrain, Abu Dhabi en Mexico al eens mee in de vrije training namens Aston Martin.

Team Statement:

"In the days following the Belgian Grand Prix, Fernando Alonso has been managing a muscular injury in his back.



As he continues with treatment this morning, he has chosen to sit out of FP1.



Felipe Drugovich will drive in FP1 alongside Lance Stroll.



A decision… pic.twitter.com/E8hmUw09mu — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2025

Alonso

Alonso is zonder twijfel een van de meest ervaren coureurs die er op dit moment in de Formule 1 rondrijdt. De 44-jarige Spanjaard is al sinds 2001 actief in de sport met een aantal korte tussenpauzes, waarna het toch weer ging kriebelen en hij terugkeerde. In totaal won hij maar liefst 32 Grand Prix's verdeeld over de 22 seizoenen dat hij actief was in de Formule 1.

Op dit moment is Alonso actief namens Aston Martin. Daar vormt hij een team samen met Lance Stroll. Beide heren reden dit seizoen nog niet in de punten. Stroll staat op het moment veertiende in het klassement van het wereldkampioenschap. Alonso is terug te vinden op plek zeventien. De Spanjaard schreef de GP van Hongarije één keer op zijn naam. In 2003 was hij namens Renault de beste op de Hungaroring in het Europese land.