McLaren is nú al constructeurskampioen in de Formule 1. Na de Grand Prix van Singapore kan de renstal niet meer worden evenaard. Daarmee evenaren Oscar Piastri en Lando Norris een record van Max Verstappen en Sergio Pérez.

McLaren ontpopte zich in de eerste races direct tot de grote favoriet. Van de eerste zes races won het oranje team er liefst vijf. Piastri maakte indruk met vier zeges, de ander was voor Norris. Zij bleven nog maandenlang veruit de snelste en liepen zo enorm uit in het coureurs- en constructeursklassement.

Pas sinds een paar weken lijkt Red Bull - of in ieder geval Verstappen - het tempo van de McLarens te kunnen evenaren. Maar het is te laat om McLaren van de constructeurstitel af te houden. CEO Zak Brown mag daar vooral zijn coureurs voor bedanken, die heel consequent veel punten scoren voor het team.

Record blijft bij Red Bull

De McLarens zijn vroeg kampioen, maar het is geen record. Red Bull greep in 2023 namelijk ook zes races voor het einde van het seizoen de titel. Het team van Verstappen en Pérez (destijds) had daar minder grands prix voor nodig: 16 (van de 22). Dit jaar worden er 24 races verreden. McLaren won de constructeurstitel ook in 2024.

Leiders in beide klassementen

Piastri en Norris staan dan ook eerste en tweede in het WK-klassement bij de coureurs. Verstappen volgt op gepaste afstand. De Australische leider van het WK heeft 336 punten, zijn Britse teamgenoot staat op 314. De Nederlander van Red Bull heeft met 273 nog het nodige inhaalwerk te verrichten.

De McLaren-coureurs zullen in persoonlijk opzicht balen na de GP in Singapore. Mercedes-rijder George Russell was de allersnelste, Verstappen pakte de tweede plek. Norris en Piastri volgden pas op de derde en vierde positie.