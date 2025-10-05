Max Verstappen heeft nog altijd niet afgerekend met de vloek van Singapore. De Nederlandse Formule 1-coureur zag zijn eerste zege op het circuit al snel uit zicht verdwijnen en moest genoegen nemen met een spannende strijd om P2 met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen dankt het smalle stratencircuit voor zijn zege op de oranje auto's.

Bij de start van de race maakte Verstappen al een andere keuze dan alle andere coureurs om hem heen. De Nederlander besloot op de zachtste banden te starten, terwijl de rest van de top-7 op mediums begint aan de race. Daarmee reed Verstappen met zijn Red Bull een andere strategie dan bijvoorbeeld de McLarens van Piastri en Norris. Maar de hoop om sneller weg te zijn, kon snel de prullenbak in. Russell reed bij de start weg van de Nederlander, die last kreeg van de McLarens. Norris raakte Piastri en daar was de Australische WK-leider niet blij mee.

Strijd om P2 met Norris

De unieke bandenkeuze van Verstappen pakte slecht uit, want hij zag Russell steeds verder bij hem wegrijden. Achter hem kwam Norris steeds dichterbij en was er een schrikmomentje voor Piastri, die de muur toucheerde maar zonder significante schade verder kon. Verstappen lijkt P1 te kunnen vergeten en moet zich vol focussen op de strijd met Norris om P2. De Red Bull-coureur ging als eerste naar binnen voor zijn pitstop en kwam in de top-6 terecht. Met zijn nieuwe harde banden kroop hij steeds dichter naar Russell, maar kreeg hij ook Norris in zijn nek.

Waardeloze pitstop Oscar Piastri

Alsof de problemen bij McLaren nog niet groot genoeg waren, verprutste het team ook nog eens de eerste pitstop van Piastri. De monteur kreeg een van de wielen niet lekker vast, waardoor de Australiër liefst meer dan vijf seconden stil moest blijven staan. Hij verloor zoveel tijd, dat hij ver achter teamgenoot Norris terecht kwam en het podium ver weg is voor de WK-leider. Russell moest vrezen voor zijn racewinst, maar omdat Norris en Verstappen achter hem in het verkeer kwamen en met elkaar vochten, lijkt hij zijn zege veilig te hebben gesteld.

Zinderend slot

Verstappen klaagt steen en been over zijn 'onbestuurbare' auto en moet genoegen nemen met een strijd om P2. De achterstand op Russell is dusdanig groot, dat zijn focus op achtervolgers Norris en Piastri moet. Maar de Nederlander reed in de achterblijvers en kreeg dus te maken met verkeer. Norris maakte daar gebruik van en zit in de DRS van de Nederlander. Die twee vechten om P2, maar zien ook Piastri weer dichterbij komen.

McLaren wereldkampioen

Omdat het stratencircuit zo weinig ruimte biedt voor inhaalacties, hield Verstappen met veel kunst en vliegwerk Norris achter zich. Ronde na ronde zat de Engelsman wel in de DRS van de Nederlander, maar kwam hij er maar niet voorbij. Sterker nog: Norris kwam maar tot één poging tot inhalen, die Verstappen afsloeg. Piastri baalde in de achtergrond flink en zag zijn voorsprong in de WK-stand weer wat teruglopen. McLaren is met de P3 en P4 wél officieel constructeurstitel. Russell won de race.

WK-stand