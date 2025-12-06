Fernando Alonso en teammakker Lance Stroll van Aston Martin moeten op de blaren zitten. Het tweetal sloeg een verplicht evenement met fans over en daarvoor zijn ze beboet.

De coureurs van Aston Martin moeten ieder 25.000 euro betalen aan autosportfederatie FIA, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk. De stewards wezen beide coureurs erop dat hun aanwezigheid wel was vereist en benadrukten het belang van contact met de fans. Sommigen hadden urenlang in de hitte staan wachten op de twee coureurs.

Alonso en Stroll niet in VT1

Alonso en Stroll kwamen vrijdag niet in actie in de eerste vrije training, omdat Aston Martin verplicht was jonge coureurs rijtijd te geven in de Formule 1. De Spanjaard en de Canadees dachten daarmee dat ze de bijeenkomst met de fans ook konden overslaan.

Een deel van de boete is voorwaardelijk, omdat Alonso en Stroll te kennen gaven dat ze dit weekend alsnog de fanzone in Abu Dhabi ingaan en daar gesigneerde teampetten zullen uitdelen aan alle fans die Aston Martin-kleding dragen.

Kwalificatie en race

Zaterdagmiddag om 15.00 uur is de kwalificatie voor de laatste grand prix van dit seizoen. Hoewel Alonso en Stroll persoonlijk niet meer om het eremetaal strijden, is Aston Martin met Racing Bulls en Haas nog verwikkeld in de strijd om plek 6 in het constructeurskampioenschap. Hoe hoger een team eindigt, hoe meer prijzengeld ze krijgen.

Toch zullen alle ogen gericht zijn op Max Verstappen en diens titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Met nog één race te gaan maken er nog drie coureurs kans op de wereldtitel. Norris heeft daarvoor de beste papieren, met 408 punten. Hij heeft aan een podiumplek voldoende om kampioen te worden in Abu Dhabi.