De laatste vrije training van het seizoen zit erop. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri kunnen zich gaan voorbereiden op de allesbeslissende kwalificatie. Norris staat er van de drie het beste voor, hij was ook telkens de snelste van het stel. In VT3 kroop hij wel door het oog van de naald.

Waar de meeste coureurs bij de tweede vrije training nog vrijwel direct de pits verlieten, leek er bij VT3 een stuk minder haast. Ook Verstappen liet op zich wachten. Toen Norris eenmaal naar buiten kwam, reed hij al vrij snel de snelste tijd (1:24.728). Vroeg in de training kreeg de WK-leider echter de schrik van zijn leven, toen hij in een vlugge ronde haast achterop een Red Bull knalde.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda werd door zijn engineer niet ingelicht dat Norris eraan kwam. De Brit moest flink uitwijken om erger te voorkomen. Tsunoda stak nog een handje op om zich te verontschuldigen.

Verstappen laat lang op zich wachten

Verstappen liet op dat moment nog altijd op zich wachten. Na ruim twintig minuten reed de Nederlander de baan op met een set softs. Ondertussen werd Norris voorbij gestreefd door Lewis Hamilton. Hij was een tiende sneller dan de WK-leider. Maar lang hield hij dat niet vol, want Verstappen dook in zijn eerste ronde direct onder Hamiltons tijd met 1:24.245.

Rode vlag en crash Hamilton

Toch eindigde de training in mineur voor Hamilton en Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen crashte in bocht 9. De coureur ging meermaals in de rondte voordat hij in de muur belandde. Een rode vlag volgde. Verstappen had op dat moment nog altijd de snelste ronde in handen.

Kanshebbers op wereldtitel dicht bij elkaar

Nadat de coureurs weer groen licht kregen, was het Oscar Piastri die onder de tijd van Verstappen dook. Op een set nieuwe banden was hij een halve tel sneller dan de Nederlander. Uiteindelijk was het na heel wat verbeteringen George Russell die verrassend naar de snelste tijd ging. Daarachter zaten Norris, Verstappen, Fernando Alonso en Piastri kort achter elkaar. Dat belooft wat voor de kwalificatie.

Norris de snelste bij VT1 en VT2

Bij de eerste en tweede vrije training was Norris de snelste. Bij VT2 was het gat tussen Norris en Verstappen iets ruimer dan bij VT1. De WK-leider bleef de Nederlander in zijn McLaren drie tienden voor. Oscar Piastri werd slechts elfde.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Kwalificatie

Zaterdagmiddag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) is de kwalificatie. Op zondag is de race om 14.00 uur. Dan wordt bepaald wie zich tot wereldkampioen kroont.