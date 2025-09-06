Er gaan in de media een hoop verhalen rond over de persoonlijkheid van Formule 1-coureur Max Verstappen en zijn vader Jos. Die zijn niet altijd even positief. Sauber-teambaas Jonathan Wheatley maakte ze van dichtbij mee en velt zijn oordeel. "Ze zijn enorm gepassioneerd en ja, Jos is emotioneel betrokken bij wat Max doet."

Wheatly was zo'n 20 jaar werkzaam als sportief directeur van Red Bull Racing, de renstal van Verstappen. Sinds april is hij teambaas van Sauber. Hij kent de Nederlandse coureur dus goed, net als zijn vader. "Ik ken Jos al sinds 1993, we gaan ver terug. En we hebben nog steeds een goede relatie, dus we houden het al ruim dertig jaar met elkaar uit", zegt hij tegen De Telegraaf.

Maar niet iedereen is fan van de Verstappens. Zo wordt er in de media vaak negatief over hen bericht. Volgens Wheatly volkomen onterecht. "Weet je, zulke dingen werden ook gezegd over Michael Schumacher. Om hem als slechterik neer te zetten."

Gepassioneerd

"Maar Max en Jos zijn misschien wel de meest oprechte en eerlijke mensen die je kunt tegenkomen", zegt hij. Al is de obsessie met Formule 1 wel aanwezig. "Ze zijn enorm gepassioneerd en ja, Jos is emotioneel betrokken bij wat Max doet. Maar waarom zou je denken iets te kunnen bereiken als je iets niet met volle overgave doet?"

Die emotie kan soms tot controversiële uitspraken leiden. "In het heetst van de strijd wordt er dan weleens iets uitgegooid, maar vaak wordt maar één kant van het verhaal belicht. Ik ken ze heel anders.”

Dierbare vrienden

Door de bijzondere band genoot Wheatly enorm van de wereldtitel van Verstappen in 2021." Emotioneel gezien is voor mij dat beeld van Max en Jos samen heel speciaal, vlak voor de podiumceremonie in Abu Dhabi 2021. Zeker omdat het twee mensen betreft die ik zie als dierbare vrienden. Ik ken ze allebei al zo lang. Voor mij werd op dat moment de cirkel rond gemaakt. Die blik zag je ook in hun ogen. Zo van, we hebben het toch maar mooi geflikt.”