Max Verstappen was zaterdagmiddag de snelste coureur op Monza. De Red Bull pakte een toch wel verrassende pole position op het snelle Italiaanse circuit. Dit deed de Nederlander met de snelste kwalificatie tijd ooit in de Formule 1.

1:18:792. Nog nooit was een kwalificatie in de Formule 1 sneller dan dit. Een nieuw record dus op de naam van Verstappen, die zo nog iets van het seizoen probeert te maken in de Red Bull. Dat snapt de Nederlander zelf ook, want hij wil niet gelijk in de polonaise gaan. "Dit seizoen is de race moeilijk voor ons, maar we gaan alles geven. We zullen morgen zien." Pole is op Monza überhaupt geen zekerheid op winst: de laatste vijf keer was de snelste op de zaterdag dit niet op de zondag.

Krap

Zijn geweldige ronde op Monza zorgde wel voor een glimlach. Een paar last minute veranderingen zorgden voor een snelle auto. "De lage downforce maakt het voor iedereen altijd erg moeilijk. De auto doet het het hele weekend al goed. Q3 voelde goed en pole hier is fantastisch."

"Het was krap. We misten iets tijdens de vrije trainingen en daardoor hebben we wat kleine zaken veranderd. Hierdoor kon ik harder pushen en dat had ik echt nodig."

Hamilton doet pas op de plaats

Op donderdag was Lewis Hamilton nog het mannetje door op zijn sociale media te vragen naar de snelste tijd ooit op Monza. Dit was hij nog, maar hier maakte Verstappen korte metten mee op zaterdag. Daardoor moet de Engelsman voor even pas op de plaats doen. Nooit eerder werd er een ronde in de Formule 1 sneller gereden dan deze kwalificatieronde van Verstappen. Niet verrassend op Monza, the temple of speed.

On Thursday, Lewis Hamilton asked what's the fastest lap at Monza.



Two days later, Max Verstappen took the track record away from him. #F1 pic.twitter.com/8N1FW1nBPf — Motorsport (@Motorsport) September 6, 2025

Teleurgestelde Tifosi

De Italianen zullen niet met een goed gevoel naar huis zijn gegaan. Niet alleen pakte Verstappen dus pole, maar vervolgens kwamen Lando Norris en Oscar Piastri over de streep. De Ferrari-mannen werden teleurstellend vierde en vijfde op hun thuisbasis. Voor Hamilton betekent dit niet al te veel: hij heeft een gridstraf en start morgen als tiende.

Eerder deze week ging het nog even over Verstappen en Ferrari. De Nederlander ziet zichzelf wel in een rode bolide rijden, maar wel met een belangrijke voorwaarde. "Als je voor Ferrari wilt rijden, wil je winnen."