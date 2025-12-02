Max Verstappen gaat vanaf 2026 met een nieuwe teamgenoot rijden bij Red Bull. De Nederlander rijdt op dit moment nog samen met de Japanner Yuki Tsunoda, maar dat is vanaf volgend seizoen niet meer het geval.

De afgelopen dagen kwamen er steeds meer geluiden naar buiten dat Verstappen vanaf 2026 een nieuwe teamgenoot gaat krijgen en die blijken te kloppen. Red Bull maakt dinsdag bekend dat Isack Hadjar volgend seizoen het tweede stoeltje bij het team gaat innemen. De Frans-Algerijnse coureur rijdt een sterk debuutjaar.

Het 21-jarige racetalent Hadjar is dit seizoen een van de revelaties in de Formule 1. In Zandvoort beleefde de Frans-Algerijnse coureur zijn absolute hoogtepunt toen hij als nummer drie op het podium eindigde van de Dutch Grand Prix. Hadjar sprokkelde dit seizoen al 51 punten bij elkaar en dat zijn er een stuk meer dan de 33 die Tsunoda wist te verzamelen. Vanaf komend seizoen mag Hadjar zich dus als teamgenoot van Verstappen gaan bewijzen.

"Ik ben Oracle Red Bull Racing enorm dankbaar dat ze me de kans en het vertrouwen geven om op het hoogste niveau van de Formule 1 te racen", reageert Hadjar via het team. "Na al het harde werk dat ik heb geleverd sinds ik bij het juniorteam ben gekomen, is dit een geweldige beloning. Ik heb veel ups en downs gehad in mijn carrière en zij zijn in me blijven geloven en hebben me zover gedreven."

Teambaas Laurent Mekies van Red Bull vindt dat Hadjar in zijn eerste seizoen grote volwassenheid heeft getoond en heeft bewezen een snelle leerling te zijn. "Het belangrijkste is dat hij pure snelheid laat zien, wat de belangrijkste vereiste is in deze sport. We geloven dat Isack samen met Max kan schitteren en magie op het circuit kan creëren."

Tsunoda verliest plek in Formule 1

Voor Tsunoda is de promotie van Hadjar naar Red Bull Racing een hard gelag. De Japanner begon het seizoen bij Racing Bulls, maar na twee GP's werd hij al overgeheveld naar Red Bull Racing. Daar nam hij het plekje over van Liam Lawson, die na twee teleurstellende races terug moest naar Racing Bulls.

De Japanner echter niet het vrijgekomen stoeltje bij Racing Bulls. Hij blijft bij Red Bull, maar zal volgend seizoen de rol van testrijder op zich nemen. Tsunoda rijdt komend weekend daardoor voorlopig zijn laatste race in de Formule 1.

Racing Bulls

Lawson mag komend seizoen aanblijven bij Racing Bulls en daar krijgt hij ook een nieuwe teamgenoot. Dat wordt de pas achttienjarige Arvid Lindblad. De Brit met Zweedse roots liet zich dit jaar al regelmatig zien in de Formule 2. Hij won twee races en staat met nog één race te gaan op de zesde plaats van het kampioenschap.