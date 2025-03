Dit zijn de vriendinnen van Max Verstappen en andere F1-coureurs: van lingeriemodel tot vlogger

Formule 1 is uit de winterslaap opgschrokken door het geraas van twintig racende bolides. De Grand Prix van Australië was het startschot van het nieuwe seizoen en inmiddels is het hele circus in China aanbeland. Dat betekent ook dat de WAGS (vrouwen en vriendinnen) van de coureurs meer in beeld komen. We stellen er enkele aan je voor.

De wereld van de Formule 1 is er een van klatergoud, glamour, beroemdheden en adrenaline. Niet zelden hebben coureurs een partner die ook op eigen kracht een glanzende carrière heeft, bijvoorbeeld als model, filmster of tegenwoordig vooral als influencer. Dit zijn enkele powerkoppels van de grid.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Fernando Alonso ontbreken, want beide veteranen zijn vrijgezel.

Max Verstappen en Kelly Piquet

Nederlandse volgers van de F1 weten natuurlijk wel wie de vriendin is van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen: het Braziliaanse model Kelly Piquet. Ze is de dochter van een oud-wereldkampioen, Nelson Piquet. Piquet is een model die overal ter wereld catwalks bewandelt of als uithangbord dient van bekende merken.

De 36-jarige in Duitsland geboren Piquet heeft een Nederlandse moeder: Sylvia Tamsma. Momenteel is Piquet zwanger. Naar verwachting wordt de baby eind maart of begin april geboren. Verstappen en Piquet begonnen in 2020 met daten. Verstappen is hecht met de dochter die Piquet kreeg met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat, Penelope.

Pierre Gasly en Francisca Gomes

Gasly is sinds begin 2023 samen met Francisca Gomes. Kika Gomes, zoals ze ook wordt genoemd, is een supermodel met bijna 900.000 volgers op Instagram. De Portugese is 21 jaar oud en staat model voor grote bedrijven. Op haar Instagram zien we gesponsorde posts met Alo (2,1 miljoen volgers), het drankje Somersby, Rituals (1,2 miljoen) en YSL (11 miljoen) voorbijkomen.

Daarnaast worden Gomes en Gasly ook op de grootste events ter wereld gespot. Bijvoorbeeld bij het prestigieuze tennistoernooi Wimbledon in Londen, bij het filmfestival van Cannes en ook meermaals bij de eerdergenoemde voetbalclub PSG.

Charles Leclerc en Alexandra Saint Mleux

Ferari-coureur Leclerc is sinds het voorjaar van 2023 helemaal happy met Alexandra Saint Mleux. De 21-jarige Saint Mleux is een tiktokster én een kunststudent. Ze is Italiaanse, maar studeert in de Franse hoofdstad Parijs. In het voorjaar van 2023 werd ze voor het eerst gezien in de paddock. Tijdens de Grand Prix van Monaco was ze een officiële gast van Ferrari.

Saint Mleux wordt veel vergeleken met Charlotte Sine, de ex-vriendin van Leclerc. De twee hebben ook wel wat uiterlijke gelijkenissen. Saint Mleux en Sine kennen elkaar ook, via de zus van Charlotte, Valentine. Leclerc en Sine maakten eind 2022 een einde aan hun relatie die zo'n drie jaar stand had gehouden.

Carlos Sainz en Rebecca Donaldson

Carlos Sainz heeft het gezellig met model Rebecca Donaldson. Donaldson is niet zomaar een model. De Schotse stond op de cover van de Elle in Spanje en België, van de Vogue in Oekraïne en Portugal en van de Mexicaanse Marie Claire. Daarnaast vroeg Ferrari haar ook voor een reclame van de nieuwste Ferrari Roma Spider.

Er was aan het begin nog best wat te doen om de relatie. Sainz kwam namelijk net uit een relatie met de Spaanse influencer en journaliste Harnaez. De coureur kreeg in de zomer van 2023 wat met Donaldson, terwijl het toen net een paar maanden uit was met Harnaez.

George Russell en Carmen Montero Mundt

George Russel is sinds 2020 samen met Carmen Montero Mundt. De Spaanse werkte in het financiele hart van Londen en heeft die job opgezegd om verder te studeren. Mundt duikt regelmatig aan de zij van de Brit op in de Netflix-serie Drive to Survive.

"Ik ben er enorm gepassioneerd over. Ik wilde altijd al in finance werken. Mijn familie had het enorm zwaar tijdens de mondiale crisis en dat motiveerde me al op jonge leeftijd om dit te gaan doen", aldus Mundt. Haar grootste steun daarin is Russell, laat zij weten. En andersom is dat ook het geval: 'Er is niets dat me meer plezier brengt dan het succes van G.' Een weekend spenderen op een racebaan haalt ook haar hoofd even uit haar werk, legt ze uit.

Lance Stroll en Sara Pagliaroli

Lance Stroll werd begin 2021 voor het eerst gezien in het gezelschap van Sara Pagliaroli. Zij is een model voor onder meer Victoria's Secret. Ook Replay Jeans en Adria Beachwear hebben campagnes in elkaar gezet met Pagliaroli als kapstok. In 2020 lanceerde ze haar sieradenmerk Blue Lemon Jewels.

Alexander Albon en Lily Muni He

Alexander Albon heeft een partner die de wetten van de topsport ook begrijpt. Lily Muni He is een profgolfer. Ze speelt toernooien op de LPGA Tour. Hun eerste afspraak was toepasselijk genoeg op een golfbaan.

Gabriel Bortoleto en Isabella Bernardini

Hierboven kan je zien dat de meeste F1-coureurs nog niet heel lang samen zijn met hun wederhelft. Bij rookie Bortoletao en zijn vriendin Isabella Bernardini ligt dat anders: ze waren al geliefden als studenten. De Braziliaanse studeert momenteel computerwetenschappen in Eindhoven.

Andrea Kimi Antonelli en Eliska Babickova

Andrea Kimi Antonelli en zijn geliefde Eliska Babickova hebben beiden asfalt in het bloed. Babickoba is namelijk ook een coureur. Ze was de eerste vrouw die de Italiaanse raceklasse OK Karting won. Daarnaast is ze actief met een YouTube-channel waarin ook haar zussen, en coureurs, Petra en Tereza schitteren.

Liam Lawson en Hannah St John

Liam Lawson, teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, werd bij de openingsrace van het jaar gesteund door zijn partner Hannah St John. Ze is opgeeid in biomedische wetenschappen en werkt als model plus influencer. Ze waren al samen toen Lawson nog in de Formule 2 zijn rondjes reed.