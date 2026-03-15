Lewis Hamilton heeft met erg veel plezier gereden tijdens de GP van China. De Britse coureur eindigde met een derde plek op het podium en daar was hij dolgelukkig mee.

Hamilton deed het in zijn Ferrari al uitstekend tijdens de eerste race van het seizoen. In Australië eindigde hij met een vierde plek net buiten het podium. In China viel het allemaal wel de goede kant op voor Hamilton. Met een prachtige derde plek eindigde hij voor het eerst dit jaar op het podium. In Australië eindigde zijn teamgenoot Charles Leclerc nog als derde, maar nu waren de rollen omgedraaid. Hamilton op drie en Leclerc op vier.

Terwijl de Ferrari's om een podiumplek vochten, was Verstappen bezig om überhaupt de race uit te kunnen rijden. Dat lukte niet. Verstappen zijn Red Bull had problemen met het koelsysteem, waardoor de voormalig wereldkampioen de race in Shanghai niet uit kon rijden.

'Leukste race in jaren'

Op zijn Instagram laat Hamilton een aantal foto's zien waarop hij breed lachend het raceweekend in China beleefd. In de caption laat hij ook weten veel plezier te hebben gehad. "Het was een gevecht van start tot finish, maar echt een van de leukste races die ik in jaren heb gereden. Elke strijd met Leclerc was top. We pushen elkaar naar hogere hoogtes en doen er alles aan om de punten te pakken voor ons team", prijst Hamilton ook zijn teamgenoot uit Monaco.

Ook de fans die in Shanghai aanwezig waren bij de race krijgen nog complimenten van Hamilton. "De supporters hier waren ongelofelijk. We hadden dit niet kunnen doen zonder de energie vanaf de tribunes. Een enorm bedankje aan ons team en felicitaties aan Mercedes en Kimi Antonelli. Laten we dit blijven doen", sluit Hamilton zijn bericht op Instagram af. Antonelli werd uiteindelijk de winnaar van de GP in Shanghai, terwijl een week eerder zijn teamgenoot George Russell nog won in Australië.