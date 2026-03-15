Max Verstappen kende in China een dramatisch Formule 1-weekend met een slechte kwalificatie, een bijzonder matige sprintrace en een Grand Prix waarin hij de finish niet haalde. De buitenlandse pers is hard voor de ex-wereldkampioen. In meerdere landen wordt geoordeeld dat Verstappen niet zo veel moet klagen over zijn auto.

"Een weekend om snel te vergeten", stelt Het Laatste Nieuws uit België na de race van Verstappen in China. "In de sprintrace had Verstappen al niks in de melk te brokkelen, hij werd achtste in de kwalificaties en uiteindelijk moest hij op het einde van de wedstrijd opgeven. Een lek in het koelsysteem zou de reden zijn van het uitvallen van de Nederlander."

'Hij kreeg het wederom niet voor elkaar'

In The Guardian wordt niet alleen geschreven over het uitvallen van Verstappen. Ook de dramatische start van de Nederlander viel de Britten op. "Verstappen had een lastige tijd in China. Hij kreeg het wederom niet voor elkaar om snel weg te zijn in een enorm lastig weekend voor de viervoudig kampioen. Hij ging van acht naar plek dertien en moest uiteindelijk opgeven in de 46e ronde van de race."

Tegenover het Duitse BILD opent voormalig coureur Ralf Schumacher de aanval op Verstappen. "Hij moet stoppen met huilen. Hij heeft bewezen dat hij de snelste coureur is. Nu moet hij zijn team helpen dat in de problemen zit. Hij moet stoppen met klagen. Terwijl hij het lastig heeft, stelt Verstappen andere doelen, zoals de Nürburgring in mei. Maar voor de Red Bull-coureur is dit absoluut alles behalve leuk."

Toekomst voor Verstappen

In Italië wordt vooral geschreven over de overwinning van Kimi Antonelli. Zijn eerste in de Formule 1. La Gazzetta della Sport: "We hoeven het niet eens over Verstappen te hebben die het enorm lastig had met de problemen in zijn Red Bull. Qua concurrenten voor de Mercedes viel hij er ineens tussenuit voor de strijd voor de zege."

Op 29 maart wacht een nieuwe kans voor Verstappen om het sentiment rondom zijn Red Bull om te keren. Dan staat op het Suzuka Circuit in Japan het volgende F1-weekend op het programma. Verstappen staat op dit moment zesde in de WK-stand van de Formule 1.