McLaren heeft de eerste vrije training van de GP van Azerbeidzjan gedomineerd. Lando Norris was de beste tijdens de race in Baku met Oscar Piastri als goede tweede. Max Verstappen viel tijdens zijn eerste rondjes in Azerbeidzjan tegen met een zevende plek.

De vrije training in Baku was nog maar net begonnen toen problemen op de baan al snel roet in het eten gooiden. De baan in Azerbeidzjan staat bekend als een parcours waarbij veel coureurs rechtdoor schieten bij krappe bochten na een lang recht stuk. Mede daarom moest de race al na vijftien minuten stilgelegd worden. Een stuk rubber op de baan zorgde ervoor dat de race stilgelegd moest worden.

Het parcours moest echter dermate onder handen genomen worden, dat de baan met nog 21 minuten op de klok pas werd vrijgegeven. Op dit moment was Norris al de snelste door zijn start voor de rode vlag. Daar zag het in eerste instantie niet eens naar uit, want de Brit moest al snel na de start terug naar de pit omdat een deel van zijn bescherming niet weg was gehaald.

Max Verstappen

Verstappen streed achter de McLarens ook voor een goede notering in Azerbeidzjan, maar de Nederlander had het op momenten lastig. In de slotfase van de vrije training schoot ook hij een keer rechtdoor, waardoor zijn tijd wat lager uitviel. Hij klokte de zevende tijd en moest onder andere Yuki Tsunoda en Alexander Albon voor zich dulden.

Verstappen locks up at Turn 15 and bails into the run-off area 👀



He spins round and rejoins the track in no time #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/bOyFniapDw — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Eindnotering

Norris behield ook na de rode vlag zijn eerste plek in de training, vlak achter hem eindigde zijn teamgenoot Piastri. Het podium werd compleet gemaakt door een sterk rijdende Charles Leclerc namens Ferrari. Ook George Russel reed een uitstekende eerste vrije training met een vierde tijd. Voor Verstappen eindigden dus ook nog de sterke Tsunoda en Albon. Lewis Hamilton viel met een dertiende plek wat tegen tijdens de race in Baku.