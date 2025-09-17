McLaren kan dit weekend al de constructeurstitel in de Formule 1 pakken. Met nog acht races te gaan is de voorsprong van het team van Oscar Piastri en Lando Norris dusdanig groot, dat in Azerbeidzjan de beslissing al kan vallen. En daar is niet eens echt een rekenmachine voor nodig.

Piastri en Norris vechten in één team onderling wie voor het eerst wereldkampioen wordt. De jonge Australiër staat er het best voor, want hij is de leider in de WK-stand. Norris volgt op 31 punten en dus is die strijd verre van beslist. Maar in de strijd om de teamtitel zijn de punten bijna allemaal naar McLaren gegaan, waardoor de achtervolgende teams niks anders kunnen doen dan toekijken. Ferrari is de eerste achtervolger, maar is bij voorbaat al kansloos.

Makkelijk

De Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku brengt zeer waarschijnlijk de beslissing op 21 september 2025. McLaren staat namelijk liefst 337 punten voor op nummer twee Ferrari, terwijl er nog maar 389 punten te vergeven zijn in de acht raceweekenden (inclusief sprintraces). Simpel gezegd moet McLaren ervoor zorgen dat de voorsprong na de GP van Azerbeidzjan 346 punten of groter is. Dat doen Piastri en Norris door allebei op het podium te eindigen. Een van de twee moet de race winnen en de ander moet dan eerste of tweede worden.

Negen punten

In dat geval is de strijd om de constructeurstitel al beslist en mag McLaren zich wereldkampioen worden. Vallen de resultaten tegen, dan is een verschil van 9 punten tussen McLaren en Ferrari ook nog genoeg om in Azerbeidzjan de strijd te beslissen. Maar aangezien McLaren 12 van de 16 races al won en in liefst 7 races een één-tweetje boekte met beide coureurs, ligt het in de lijn der verwachting dat het 'papaya-team' al in Baku wereldkampioen wordt.

Red Bull Racing

Red Bull Racing is momenteel het vierde team op de ranglijst en dankt bijna alle punten aan Max Verstappen. De Nederlander is met drie raceoverwinningen en diverse goeie klasseringen verantwoordelijk voor het merendeel van de punten. Teamgenoten Liam Lawson (twee races) en Yuki Tsunoda (de rest) stellen dit seizoen erg teleur met veel finishes buiten de punten.