Het Formule 1-weekend in Melbourne kent een volgende domper voor Red Bull. Teamgenoot van Max Verstappen, Isack Hadjar, moest de Grand Prix van Australië vroegtijdig staken terwijl hij knap in de top vijf reed.

In ronde elf ging het mis voor de Fransman. Plots verscheen er rook uit de achterkant van zijn Red Bull-Ford, waarna duidelijk werd dat zijn race er direct op zat. Daarmee is de eerste uitvalbeurt van de nieuwe Ford-motor in het Formule 1-seizoen een feit.

Pijnlijk begin voor Red Bull

Voor Red Bull is het een pijnlijke ontwikkeling in een toch al lastig weekend. In de kwalificatie klonk er nog optimisme nadat Hadjar verrassend naar de derde startplek reed achter de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. Tegelijkertijd ging het bij Max Verstappen juist volledig mis: de viervoudig wereldkampioen belandde al vroeg in de grindbak en moest daardoor vrijwel helemaal achteraan starten in Melbourne.

De uitvalbeurt van Hadjar zorgde voor een Virtual Safety Car en dat betekende voor meerdere coureurs direct een kans om een pitstop te maken. Onder anderen George Russell en Kimi Antonelli doken de pitstraat in, maar verloren daardoor weinig terrein. Voor Max Verstappen pakte de situatie juist gunstig uit: de Nederlander bleef buiten en schoof daardoor verder naar voren in het veld tijdens zijn inhaalrace.

Veel uitvallers in Melbourne

Niet veel later volgde opnieuw een uitvaller. Fernando Alonso moest zijn Aston Martin al na veertien ronden aan de kant zetten, nadat zijn bolide het begaf. Daarmee werd de Spanjaard de volgende coureur die de race in Melbourne voortijdig moest beëindigen.

Niet veel later volgde opnieuw een incident in Melbourne. Valtteri Bottas viel stil langs de baan, waardoor voor de tweede keer een Virtual Safety Car werd ingezet. Eerder vielen ook al meerdere rijders uit of kwamen zij niet eens aan de start. Zo crashte thuisfavoriet Oscar Piastri al tijdens de opwarmronde en verscheen Nico Hülkenberg uiteindelijk niet aan de start van de Grand Prix. Daarmee kende de seizoensopener in Australië al vroeg meerdere tegenvallers voor verschillende teams.

Red Bull kampt met motorproblemen

De uitvalbeurt van Hadjar werpt bovendien direct een schaduw over de nieuwe motor van Red Bull. Het team rijdt dit seizoen voor het eerst met een krachtbron die in samenwerking met Ford is ontwikkeld. In de voorbereiding leek die samenwerking veelbelovend en tijdens de wintertests waren er weinig signalen dat er grote probleemen zouden zijn.

Toch zorgt de vroege uitvalbeurt in Melbourne meteen voor vraagtekens over de betrouwbaarheid. Dat juist een Red Bull-coureur met de nieuwe Ford-motor met motorproblemen als eerste uitvalt in het seizoen is een tegenvaller voor het team.