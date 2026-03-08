De eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft meteen spektakel opgeleverd. Max Verstappen begon in Melbourne vanaf de twintigste startplek, maar vocht zich met een indrukwekkende inhaalrace knap naar de punten. De overwinning ging uiteindelijk naar George Russell, die Mercedes een uitstekende start van het nieuwe seizoen bezorgde.

Voor Verstappen begon de race al met een enorme uitdaging. De Nederlander crashte zaterdag tijdens zijn eerste kwalificatieronde en moest daardoor vanaf de twintigste startplek beginnen op het Albert Park Circuit. Met 22 auto’s op de grid - door de komst van het nieuwe Cadillac-team - betekende dat vrijwel helemaal achteraan starten, waardoor een zware inhaalrace onvermijdelijk leek.

Die opdracht pakte de viervoudig wereldkampioen uitstekend op. Al in de openingsronden werkte hij zich snel naar voren en met meerdere fraaie inhaalacties klom hij van P20 naar de top tien. In de slotfase vocht Verstappen zelfs nog een spannend duel uit met Lando Norris om een plek in de top vijf.

Max Verstappen rijdt zich knap in de punten

Het duel met Norris bleef in de slotfase spannend. Verstappen probeerde nog wel aan te haken, maar kwam telkens net tekort om een echte aanval in te zetten. Vooral bij het uitkomen van de bochten bleek Norris steeds iets sterker, waardoor het verschil richting het einde van de race opliep tot bijna twee seconden. Daarmee moest de Nederlander uiteindelijk afhaken in de strijd om de vijfde plek.

Vooraan kwam de overwinning van George Russell uiteindelijk niet meer in gevaar. De Mercedes-coureur moest zich eerder in de race nog stevig verdedigen tegen Charles Leclerc, die lange tijd druk zette in een interessant gevecht om de leiding. In de slotfase reed Russell echter gecontroleerd naar de finish en kon hij het tempo zelfs wat laten zakken. Daarmee pakte hij de eerste zege van het nieuwe Formule 1-seizoen en bezorgde hij Mercedes meteen een uitstekende seizoensstart.

Daarnaast was er ook een opvallend sterke prestatie van enkele jonge coureurs. Oliver Bearman reed een solide race en finishte knap als zevende. Daarachter volgden nog twee andere talenten: Arvid Lindblad pakte bij zijn debuut namens Racing Bulls direct punten met een achtste plaats, terwijl Gabriel Bortoleto als negende over de streep kwam.

Domper voor thuisfavoriet en teamgenoot van Max Verstappen

Nog vóórdat de race überhaupt begonnen was, kreeg het thuispubliek al een flinke domper te verwerken. Oscar Piastri crashte tijdens de opwarmronde bij het uitkomen van bocht vier en kon daardoor niet eens aan de start verschijnen. Voor de Australische fans op de tribunes was het een pijnlijke start van het seizoen. Ook op de grid ging het al mis. Nico Hülkenberg viel stil op weg naar zijn startplek en verscheen uiteindelijk helemaal niet aan de start van de race. Daarmee begon de Grand Prix van Australië al met minder auto’s dan verwacht.

Tijdens de race volgden er nog meer problemen. Red Bull kreeg een flinke tegenvaller te verwerken toen teamgenoot van Verstappen, Isack Hadjar, moest opgeven met motorproblemen. Daarmee werd de nieuwe Ford-motor van het team meteen op de proef gesteld tijdens de eerste race van het seizoen.

Ook Fernando Alonso moest zijn Aston Martin al vroeg aan de kant zetten en later viel Valtteri Bottas stil langs de baan, wat opnieuw voor een Virtual Safety Car zorgde. Daarmee kende de seizoensopener in Melbourne meerdere incidenten en uitvallers, al bleef de strijd vooraan uiteindelijk onbeslist tot de slotfase waarin Russell de controle hield.

Max Verstappen voelt zich 'leeg' na dramatische kwalificatie

Verstappen begon het weekend in Melbourne met een flinke achterstand. De Nederlander crashte zaterdag al vroeg in de kwalificatie en moest daardoor genoegen nemen met de twintigste startplek. Na afloop was de viervoudig wereldkampioen opvallend openhartig over zijn gevoel. "Ik heb het totaal niet naar mijn zin", zei hij tegen De Telegraaf. "Of ik nu vooraan had gestaan of waar ik nu sta, qua emotie en gevoel ben ik helemaal leeg."

De Red Bull-coureur is bovendien allesbehalve enthousiast over de nieuwe regels en de huidige auto. Vooral het constant moeten managen van de batterij zit hem dwars. "Bijna tot een punt dat je gewoon niet wil rijden", klonk het zelfs. Juist daarom zal de knappe inhaalrace in Melbourne voor Verstappen en Red Bull een kleine opsteker zijn, al is het duidelijk dat het team nog genoeg werk te doen heeft dit seizoen.