Isack Hadjar reed een keurige kwalificatie voor de GP van Australië. In Melbourne werd hij derde achter de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen belandde al snel in de grindbak en hoorde zijn ploegmaat later een pijnlijke conclusie over de Red Bull trekken.

Na de strijd om poleposition gaf de Fransman commentaar op zijn prestatie. Hij gaf aan niet verwacht te hebben zo ver vooraan te staan, gezien de moeizame trainingen in Melbourne. “De kwalificatie verliep heel soepel. De voorbereiding was echter wat lastiger. We waren niet in staat om voor de top drie te vechten; ik dacht dat Ferrari en McLaren voor ons stonden. Maar we hebben ons goed voorbereid op de kwalificatie en ik reed een erg goede ronde aan het einde."

Dat resulteerde in een knappe derde plaats voor de jongeling (21). Hadjar erkende ook dat het onmogelijk zal zijn om morgen met Mercedes te strijden. Zijn doel voor de race is dan ook om zijn positie te behouden, wat hem zijn tweede podiumplaats in zijn carrière zou opleveren. Meer zit er volgens hem simpelweg niet in en dat is een pijnlijke conclusie. "Het enige wat ik kan doen (tegen Mercedes) is een betere start hebben. Op dit moment zijn ze razendsnel. Ik wil mijn positie vasthouden. Een tweede podium zou fantastisch zijn”, aldus Hadjar.

Eerder liet Verstappen zelf al een pijnlijk geluid horen. Hij belandde in de grindbak nadat hij de macht over het stuur verloor. Maar buiten dat heeft hij sowieso al behoorlijk de pest in het nieuwe seizoen vanwege de nieuwe reglementen. Dat maakt de sport voor de Nederlander niet bepaald leuker. Het gaat zelfs zo ver dat hij 'bijan tot op het punt komt dat je gewoon niet wil rijden.'

"Ik heb het totaal niet naar mijn zin", aldus de viervoudig wereldkampioen na zijn crash. In gesprek met De Telegraaf gaf Verstappen aan enorm teleurgesteld te zijn na zijn crash. Hij vreest dat het een lang seizoen gaat worden. en heeft er zichtbaar de pest in. Dat was, zo lijkt het, ook het geval als hij wel een degelijke kwalificatie had verreden. "Of ik nu vooraan had gestaan of waar ik nu sta, qua emotie en gevoel ben ik helemaal leeg."

Het is voor Verstappen en Hadjar te hopen dat ze zondag een mooie prestatie leveren. De race begint in Melbourne al om 05.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen begint dus door zijn crash achteraan.