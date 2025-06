Zoals ieder jaar zitten er zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk heel veel Nederlandse fans op de tribunes. Zij hopen dat Max Verstappen na een teleurstellende kwalificatie een goed resultaat neer kan zetten, maar ook krijgen ze zelf nog een dringend advies voor de race.

Weeronline.nl heeft namelijk de weersverwachtingen voor de race in Spielberg gedeeld. Het belooft héél warm te worden. Dat is niet alleen voor de Formule 1-teams en -coureurs interessant, maar ook voor de vele Nederlandse bezoekers. Naar schatting waren er de afgelopen jaren tussen de 50.000 en 70.000 landgenoten op de Red Bull Ring.

Drama voor Max Verstappen in GP Oostenrijk: Nederlander moet slotronde in kwalificatie staken Max Verstappen heeft de zevende tijd geklokt in de kwalificaties van de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull had enorme pech in zijn slotronde. Pierre Gasly ging de fout in, waardoor Verstappen op de rem moest en geen tijd meer kon neerzetten. Lando Norris begint vanaf pole position.

Dringend advies voor GP Oostenrijk

Zij krijgen een dringend advies van de weersvoorspellers, want de temperatuur komt boven de 30 graden uit bij het circuit. ' Daarnaast is ook nog eens de zonkracht erg hoog. Zelfs aan het einde van de middag, rond 16.00 is de zonkracht nog hoog met UV-index 6 of 7, waarbij je al in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Zonnebrand kan dus niet ontbreken op de tribunes! '

Ook de teams zullen rekening moeten houden met de hoge temperaturen. 'De temperatuur van het asfalt kan oplopen richting 50 graden', liet het weerbureau eerder deze week al weten. Dat kan betekenen dat de banden sneller slijten, wat mogelijk invloed heeft op de strategie tijdens de race.

Teleurstellende kwalificatie

Het belooft voor de fans op de tribunes dus een zware middag te worden en dat geldt zeker voor alle Nederlandse fans. De kwalificatie belooft namelijk weinig goeds voor de race. Verstappen zette mede door een vervelende getimede gele vlag slechts de zevende tijd neer, terwijl McLaren-coureur Lando Norris oppermachtig was in de kwalificatie. De Nederlander zal dus van goede huizen moeten komen om de schade in de strijd om de wereldtitel te beperken.

'Uitgeputte mama' Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) deelt haar geheimen Kelly Piquet heeft haar schoonheidsroutine gedeeld op Instagram. "Deze uitgeputte mama kan wel wat verzorging gebruiken", vindt de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen en kersverse moeder van Lily. Dus laat ze haar geheimen zien voor een stralende look.

Andere regels voor de Nederlandse fans

Het Oranje Legioen moet met genoeg zaken rekening houden dit weekend. De politie in Spielberg heeft namelijk al aangekondigd dat het gaat controleren op rookbommen, fakkels en ander vuurwerk. De afgelopen jaren werden er genoeg oranje rookbommen afgestoken op de Oostenrijkse tribunes.

Nederlandse fans die naar GP Oostenrijk afreizen gewaarschuwd: lokale politie stelt regels op De politie in het Spielberg windt er geen doekjes om bij de Grand Prix van Oostenrijk. Er zijn strenge regels opgesteld om het publiek in toom te houden. De maatregelen lijken vooral gericht op de Nederlandse fans.

Ook drones zijn tijdens het raceweekend verboden. De lokale politie heeft een tijdelijk politiebureau ingericht vlakbij de tribunes. De verwachting is dat de eerste bezoekers van dit bureau de meest beschonken fans zullen zijn.