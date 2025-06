De politie in het Spielberg windt er geen doekjes om bij de Grand Prix van Oostenrijk. Er zijn strenge regels opgesteld om het publiek in toom te houden. De maatregelen lijken vooral gericht op de Nederlandse fans.

Rookbommen en vuurwerk zijn komend weekend verboden op de Red Bull Ring. Slecht nieuws voor het Oranje Legioen: de fanatieke supporters van Max Verstappen staan erom bekend het circuit in rook te hullen.

De organisatie verwacht zo'n 300.000 toeschouwers gedurende de vier dagen van het raceweekend en waarschuwt fans die willen kamperen bij het circuit om uiterlijk donderdag te arriveren. Anders lopen ze het risico vast te komen zitten in de verwachte verkeersdrukte. De afgelopen jaren waren er naar schatting tussen de 50.000 en 70.000 Nederlanders.

Tijdelijk politiebureau

Bij de ingangen van het circuit wordt streng gecontroleerd op rookbommen, vuurwerk en drones. Ook drones zijn tijdens het raceweekend verboden. De lokale politie heeft een tijdelijk politiebureau ingericht vlakbij de tribunes. De verwachting is dat de eerste bezoekers van dit bureau de meest beschonken fans zullen zijn.

Recordhouder

Verstappen is met vier zeges recordhouder in Oostenrijk. Toch is de viervoudig wereldkampioen niet onverslaanbaar: in de afgelopen zeven jaar wonnen ook Charles Leclerc, Valtteri Bottas en George Russell een keer op de Red Bull Ring.

Daarnaast moet de Nederlander nog altijd vrezen voor een schorsing. De GP in Oostenrijk is de laatste race waarin hij elf strafpunten op zijn superlicentie heeft. Een te harde tik of een onhandige crash zou kunnen betekenen dat hij de volgende race - in Groot-Brittannië - niet mee mag doen.

Tijden GP Oostenrijk

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur. Voor de fans die het hele weekend aanwezig zijn óf vanaf de bank alles willen volgen, is hier het complete programma te vinden.