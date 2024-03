Duidelijk advies voor Ferrari-debutant Oliver Bearman: 'Niet de held uithangen'

Oliver Bearman werd op de valreep opgeroepen om Ferrari-coureur Carlos Sainz te vervangen tijdens het GP-weekend in Saoedi-Arabië. De pas 18-jarige Brit kwam tijdens VT3 voor het eerst in actie en kwalificeerde even later op de elfde plaats. Volgens teambaas Fred Vasseur is het vooral zaak dat Bearman niet naast zijn raceschoenen gaat lopen.

Bearman vertelde na afloop van de kwalificatie dat hij het belletje van Vasseur nooit had zien aankomen. "Ik werd vanochtend wakker, helemaal klaar om te gaan racen in de sprint voor Formule 2", zei hij tegen Motorsport.com. "Ik werd pas op het laatste moment opgeroepen, een paar uur voor de derde training. Natuurlijk niet het debuut waar ik op had gehoopt, maar nog steeds een fantastische kans." Bearman is sinds 2021 onderdeel van het juniorprogramma van Ferrari en reservecoureur.

Niet iedereen kan zomaar in een Formule 1-auto worden gelepeld, laat staan de felbegeerde SF-24 van Ferrari. Daarom kreeg Bearman van Ferrari-teambaas Vasseur belangrijk advies op het hart gedrukt. “Fred (Vasseur, red.) zegt niet veel, maar wat hij zegt, meent hij", legde de reservecoureur uit. "Hij zei heel duidelijk dat ik rustig aan moet opbouwen. Vooral niet de held proberen uit te hangen!"

Dat opbouwen lijkt enigszins gelukt te zijn. Bearman kwalificeerde vrijdag zonder kleerscheuren net buiten Q3 op de elfde startpositie. Misschien niet zoals een echte Ferrari-coureur betaamt, maar wel een prima plek voor iemand die net om de hoek komt kijken. "Het is allemaal heel snel gegaan", concludeerde hij. "Twee, drie jaar geleden reed ik nog in F4. Mijn eerste test in een F1-auto was een paar maanden geleden! Hopelijk betekent een debuut in het rood dat er nog veel mooie dingen aankomen."