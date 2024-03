Oliver Bearman kan op zijn achttiende debuteren in F1-race, deze twee coureurs waren jonger

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 is pas bij de tweede grand prix, maar nu al loopt het over van de nodige soaps. Bij Red Bull is het nog geen moment stil geweest en er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de soap: adviseur Helmut Marko wordt naar alle waarschijnlijkheid geschorst. Dat zei hij in de paddock bij de GP van Saoedi-Arabië.