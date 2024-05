'Hij had de X-factor, net als Max Verstappen': Jan Lammers denkt terug aan dodelijk drama Ayrton Senna

1 mei 1994 is een dag die in het geheugen van bijna alle raceliefhebbers staat gegrift. Vandaag precies dertig jaar geleden verongelukte de legendarische coureur Ayrton Senna op het circuit van Imola. Sportnieuws.nl blikte met Jan Lammers terug op het gitzwarte Formule 1-weekend.

Bij grote nieuwsgebeurtenissen weten mensen vaak precies waar ze op dat moment nog waren. In het geval van Ayrton Senna's dood was dat voor Jan Lammers niet anders. "Ik was in Engeland", begint de oud-coureur en huidig analist en sportief directeur van de Dutch GP. "Toen hoorde ik het nieuws en kort daarna zag ik het op tv gebeuren. Het was shocking."

Wat Lammers ziet, is het dodelijke ongeluk van drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna. De Formule 1-race van San Marino is zeven rondes onderweg als de Williams van Senna, drievoudig wereldkampioen, uit het niets op volle snelheid rechtdoor schiet in de Tamburello-bocht.

Het dodelijke ongeluk van Ayrton Senna © Getty Images

De klap is enorm, de paniek is groot en Senna wordt zo snel mogelijk overgebracht naar een ziekenhuis in Bologna. Lammers was er niet bij, maar weet door zijn jarenlange ervaring in de racewereld precies hoe er bij zware ongelukken op het circuit gereageerd wordt. "Om de een of andere reden is het dan altijd muisstil. Alsof er in de lucht hangt dat er iets vreselijks is gebeurd. En hoewel ik ver weg in Engeland was, pikte ik ook die vibe op. Iedereen die het zag, viel stil."

Nadat Senna naar het ziekenhuis wordt overgebracht, wordt de race 'gewoon' hervat. Michael Schumacher wint, voor wat het waard is. Een paar uur na de race wordt Senna doodverklaard, al wordt het tijdstip van zijn overlijden vastgesteld op het moment van de crash. Het is een vreselijk einde van een toch al gitzwart raceweekend in San Marino.

Doktoren en artsen bij Senna, kort na het ongeluk © Getty Images

Twee dodelijke ongelukken

Het drama rondom Senna was namelijk het zoveelste heftige ongeluk van dat weekend. Op vrijdag raakt Rubens Barrichello ernstig gewond nadat hij hard in aanraking komt met de bandenmuur. Op zaterdag overlijdt Roland Ratzenberger door een crash in de kwalificatie. En op zondag verongelukt Senna, die volgens meerdere aanwezigen een Oostenrijkse vlag in de cockpit had om Ratzenberger bij een overwinning te eren.

Jan Lammers © Getty Images

Het liep compleet anders. Een Formule 1-legende was niet meer. De sport was een icoon kwijt. Hoewel Lammers de Braziliaan niet persoonlijk kende, zag hij al snel dat Senna een bijzondere coureur was.

"Dat wist ik al toen hij in de Formule Ford 2000 reed (begin jaren 80, red.) Hij had de X-factor, zoals je dat ook bij Max Verstappen ziet. Senna was naast een geweldige coureur ook iemand met enorm veel charisma." Ook dat maakte de kampioen van 1988, 1990 en 1991 en winnaar van 41 races enorm geliefd bij F1-fans.

Ayrton Senna (midden) © Getty Images

Door Senna's dood is 1 mei voor altijd een beladen dag in de racewereld. Toen Lammers een aantal jaar geleden bij de NOS terugblikte, omschreef hij Senna als een coureur die 'door zijn dood eigenlijk onsterfelijk is geworden'.

Tegenover Sportnieuws.nl legt hij die uitspraak nog eens uit. "Soms gaan mensen dood en zorgt de manier waarop dat hun overlijden in het geheugen van veel mensen gegrift staat. Daardoor worden ze ook herinnerd door de generaties daarna. Vaak kondigen mensen aan dat ze stoppen en heb je tijd om daar aan de wennen en afscheid te nemen, in het geval van Senna kon dat niet."