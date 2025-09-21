Kelly Piquet zag zondag vanaf de bank hoe haar Max Verstappen overtuigend de Grand Prix van Azerbeidzjan won. De Braziliaanse vriendin van de Formule 1-coureur deelde na afloop enthousiast beelden op Instagram van de zege.

'Woehoeeee!', was de boodschap van de 36-jarige Piquet, die filmde hoe Verstappen voor de laatste keer over start/finish kwam in Baku. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn tweede zege op rij, na een lange periode van droogte in de Formule 1. Zijn vriendin was dan ook maar wat trots, zo was in de stories te zien.

Piquet benadrukte nog maar eens hoe dominant Verstappen al jaren is. 'Win nummer 67', schreef ze in één van de posts. Voor de Nederlandse toprijder was het sowieso een bijzondere overwinning: hij boekte een Grand Slam. Die eretitel is voor coureurs die op pole position staan en vervolgens in de race álle rondes leiden, de snelste ronde rijden en dus uiteindelijk de race winnen.

Bijzondere overwinning

Het is de zesde keer dat dat Verstappen lukt in zijn carrière. Om aan te geven hoe bijzonder dat is: hij deelt nu het record met Lewis Hamilton. De Nederlander heeft dus nog één Grand Slam nodig om dat record in zijn eentje in handen te krijgen.

Piquet was twee weken terug wel aanwezig toen Verstappen de Grand Prix van Italië won. Die zege had voor haar nog veel meer waarde. Haar vader, drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet Jr, schreef de race op Monza op 7 september 1986 op zijn naam. Dat deed hij op hetzelfde circuit, in zijn Williams zat net als in de Red Bull van Verstappen een motor van Honda en ook werd de race net als afgelopen zondag op 7 september gehouden.

Dochter(s) van Piquet en Verstappen

Na de race in Italië lijkt Piquet veel tijd met haar dochters Penelope en Lily te hebben doorgebracht. De kleine Lily is een paar maanden geleden geboren en is de dochter van Verstappen. Eerder deze week deelde Piquet nog verterende beelden van haar jongste kindje.