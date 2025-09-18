Max Verstappen stapt dit weekend weer in zijn Formule 1-bolide, de Red Bull die hij van top tot teen kent. Afgelopen weekend maakte hij een uitstapje naar een andere raceklasse, om daar zijn licentie te halen. De viervoudig wereldkampioen F1 vertelt vol enthousiasme over zijn bezoekje aan de Nürburgring.

Verstappen is vooral nog F1-coureur, benadrukt hij donderdag op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Limburger was afgelopen weekend in de Duitse Eifel te vinden, waar hij zijn Norschleife-licentie moest verdienen. Elke coureur die in de GT wil rijden moet dat doen. En dus ook Max Verstappen, de regerend wereldkampioen in de hoogste autoklasse.

"Regels zijn regels, hè", zei Verstappen op de persconferentie tegen onder andere het AD. "En daar moet je je gewoon aan houden, het proces volgen. Maar uiteindelijk waren ze ook wel vrij open minded en heel behulpzaam, hoor." Dat waren ze zeker, want Vertappen hoefde niet in een klaslokaal te zitten met andere coureurs én kreeg een privé instructieronde. "Ik ben natuurlijk ook geen totale rookie meer. Heb wat uitleg gehad, maar heb daar ook al duizenden rondjes gereden."

'Het is een droom van mij'

Verstappen benadrukt dat het een hobby van hem is. Het is dan ook niet de eerste keer dat hij in zo'n auto stapt én op de sim is de GT-klasse hem ook niet vreemd. "Ik heb wel weer veel geleerd. En dit moest uiteindelijk ook gewoon gebeuren, want het is een droom van mij om die 24 uurs-race te rijden."

Er staat Verstappen niets in de weg om volgend jaar mee te doen aan de 24 uur van de Nürburgring, die in 2026 gepland staat tussen de GP's van Miami en Canada. De kans is groot dat Red Bull toestemming geeft voor zijn avontuurtje, omdat Helmut Marko laaiend enthousiast is over het idee. De Red Bull-adviseur vindt het 'fantastisch mooi'.

Grand Prix van Azerbeidzjan

Eerst maar eens de Grand Prix van Azerbeidzjan, die komende zondag op het programma staat. Verstappen stapt vrijdag voor het eerst in voor de vrije trainingen over het stratencircuit van Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan.