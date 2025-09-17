Max Verstappen zorgde voor flink wat verbazing door op het circuit van Monza met overmacht de GP van Italië te winnen. De Red Bull-coureur mag komend weekend weer aan de bak in Azerbeidzjan en lijkt goed nieuws te hebben voor zijn fans.

Verstappen wil de goede vorm van de laatste race meenemen naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit in de hoofdstad Bakoe hoopt de viervoudige wereldkampioen die ook te laten zien en mee te strijden om de zege.

'We hebben een grote stap gezet'

De viervoudig wereldkampioen boekte in Monza zijn derde overwinning van het seizoen en dat was een grote opsteker voor het team. "Monza was een geweldige race voor ons en we hebben een grote stap voorwaarts gezet wat betreft de afstelling van de auto", laat hij via het team weten. "De zege was een enorme boost voor iedereen. Ik heb het in de fabriek gevierd met het team."

Het stratencircuit van Bakoe is volgens Verstappen echter een grotere uitdaging. "De combinatie van hogesnelheidsbochten en lange rechte stukken betekent dat je keuzes in de afstelling moet maken en je achtervleugel goed moet hebben afgesteld."

Verstappen won de GP van Azerbeidzjan in 2022, maar bewaart verder weinig goede herinneringen aan de race. In zeven deelnames haalde hij drie keer de finish niet eens. Dat lukte hem vorig jaar wel, maar toen eindigde hij als vijfde in de door Oscar Piastri gewonnen race als vijfde.

Slaat McLaren terug in Azerbeidzjan?

Ondanks de overwinning van Verstappen in Italië, is het de verwachting dat McLaren in Azerbeidzjan weer de grote favoriet zal zijn. Dat team domineert dit seizoen en kan zelfs al de constructeurstitel pakken in Bakoe. Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris wonnen dit jaar twaalf van de zestien races. Toch zullen ze rekening moeten houden met Verstappen, want hij won drie races. Ook George Russell kwam één keer als winnaar over de streep.

In de strijd om de wereldtitel lijkt de rol van Verstappen wel al uitgespeeld. De Red Bull-coureur heeft 94 punten achterstand op leider Piastri. Norris staat 31 punten achter de Australiër, maar heeft dus ook nog een flinke voorsprong op Verstappen.