Max Verstappen heeft twee weken kunnen genieten van zijn monsterzege op Monza. Deze week kan hij zich weer opmaken, ditmaal voor de laatste race op Europees grondgebied. Lees hier de tijden voor alle race-actie bij de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Verstappen heeft zijn twee vrije weken nuttig besteed. Hij maakte namelijk een uitstapje naar een andere raceklasse. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 deed mee aan de Nürburgring Langstrecken-Serie, een langeafstandsrace op de Nordschleife van de legendarische Nürburgring. Tijdens dat weekend behaalde Verstappen zijn licentie om volgend jaar mogelijk deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Kunstje herhalen?

Verstappen kende een monsterzege tijdens de Grand Prix van Italië. Toch is het maar de vraag of de Nederlandse coureur zijn kunststukje kan herhalen. Het straatcircuit van Bakoe kent net als het circuit van Monza veel rechte stukken. Verstappen liet in Italië zien dat zijn Red Bull-bolide daar echt tot leven kwam. Toch kunnen de Verstappen-fans nog niet te vroeg juichen. De tweede sector van het circuit van Bakoe is zeer technisch. Hierin excelleren de McLaren-auto's.

Constructeurstitel

Het team van McLaren kan in Bakoe al de constructeurstitel in de wacht slepen. De Britse renstal kan de titel prolongeren als ze negen punten of meer scoren dan Ferrari. Ook mag Mercedes niet meer dan elf punten inlopen en Red Bull niet meer dan 32 punten. Als ze dat lukt, breekt McLaren een record. Ze zijn dan de vroegste constructeurskampioen ooit.

Laatste Europese grand prix

De Grand Prix van Azerbeidzjan is de laatste Formule 1-race die wordt gereden op Europees grondgebied. Hierna reist het Formule1-circus af naar Azië en Amerika. Toch hoeven fans die gehecht zijn aan hun nachtrust niet te treuren. De races in Singapore, Qatar en Abu Dhabi starten ook op schappelijke tijden.

Tijden GP Azerbeidzjan F1

Vrijdag 19 september

Eerste vrije training: 10:30 uur - 11:30 uur

Tweede vrije training: 14:00 uur - 15:00 uur



Zaterdag 20 september

Derde vrije training: 10:30 uur - 11:30 uur

Kwalificatie: 14:00 uur - 15:00 uur



Zondag 21 september

Race: 13:00 uur