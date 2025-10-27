Oliver Bearman verbaasde afgelopen raceweekend vriend en vijand met een knappe vierde plaats tijdens de GP van Mexico. Achteraf vertelt de Brit dat hij zich tijdens de race vooral zorgen maakte over de nummer drie van de race: Max Verstappen.

Tijdens de kwalificatie op zaterdag werd Bearman tiende en dus leek een stunt er niet in te zitten voor de Brit. Op zondag was hij echter in absolute topvorm. Bearman bleef maar sterk rijden en uiteindelijk haalde hij de vierde plek tijdens de Grand Prix. Daarmee eindigde hij voor grote namen als Oscar Piastri en Lewis Hamilton. De Brit van Team Haas kende vooral een goede start, waar hij in de chaos al van plek tien naar plek vier stootte.

Bearman werd ook zelf nog ingehaald, want richting het einde voelde hij de hete adem van een jagende Max Verstappen in zijn nek. De sterke race van de Nederlander boezemde bij de coureur van Haas nogal wat angst in. "Ik poepte bijna in mijn broek", zei Bearman toen hem na de race werd gevraagd hoe het voelde om opgejaagd te worden door Verstappen. De Nederlander eindigde uiteindelijk als derde in Mexico-stad en kwam dus niet iets eerder van Bearman over de finish.

Hoogste eindnotering ooit

Uiteindelijk kon Bearman achteraf niet anders dan tevreden zijn. De coureur eindigde nog nooit in zijn loopbaan zo hoog in een Grand Prix. "Ik had een hele goede start", vertelt Bearman over de zes coureurs die hij inhaalde bij de start. "Ik zat tussen de twee jongens van Mercedes in en ik had de snelheid er goed in. Ik kon goed in de DRS blijven. George Russell verloor zijn DRS en Hamilton en Verstappen waren met elkaar bezig. Maar toen ik zij aan zij met Verstappen reed, poepte ik bijna in mijn broek", zo vertelde Bearman tegenover de Britse pers.

Toch was het voor Bearman ook een droom om met de beste coureurs mee te rijden in de top van een race. "Het is heel cool om wiel aan wiel te rijden met de coureurs die ik vroeger alleen maar op TV zag. Ik had Verstappen voor een lange tijd in mijn spiegels. dat was een druk die ik nog nooit heb meegemaakt."