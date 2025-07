Het duurde 239 races, maar het is eindelijk gebeurd: Nico Hulkenberg staat op het podium van een Formule 1-race. De Duitse coureur van Kick Sauber werd derde op het kletsnatte circuit van de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Het is niet te geloven."

De Grand Prix op het Silverstone Circuit was ouderwets chaotisch. Het was glibberen en glijden voor de coureurs, als ze überhaupt op de baan wisten te blijven. Dat lukte de ervaren 37-jarige Hulkenberg, die zijn hele carrière in de luwte van het F1-geweld rijdt.

238 races zonder podium

Zondag pakte hij in zijn 239ste race als Formule 1-coureur eindelijk zijn eerste podiumplaats. Hij finishte achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, die naar de winst greep in Engeland. Er was geen coureur die vaker startte zonder het podium te halen dan Hulkenberg.

Daar is nu verandering in gekomen. "Het voelt goed. Het heeft lang op zich laten wachten, nietwaar? Maar ik wist altijd dat we het in ons hebben, dat ik het in mij heb, ergens", vertelt hij met een grote glimlach na de race. "Ik kan het bijna niet geloven. Ik weet niet precies hoe het allemaal is gebeurd, maar het waren natuurlijk gekke, wisselende omstandigheden."

Max Verstappen blij voor vriend

Voor Max Verstappen was het een stuk mindere dag. Hij werd gefopt door een actie van Piastri, waardoor de Red Bull-coureur een glipper maakte op het circuit. Toch is hij enorm blij voor zijn goede F1-vriend Hulkenberg, die ook een woordje Nederlands spreekt. "Ja, dat is top. Dat is het positieve van de dag. Ik ben blij voor hem dat hij nu eindelijk op het podium staat. Leuk om te zien."

Wie neemt record over?

Nu de Duitse coureur het podium heeft gehaald, hoeft hij zichzelf niet meer de ongelukkigste coureur van de Formule 1 te noemen. Van de huidige F1-coureurs neemt Yuki Tsunoda de titel van Hulkenberg over. De Japanse teamgenoot van Verstappen deed aan meer dan 100 races mee, maar stond nog nooit op het podium.