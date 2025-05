F1-coureur Oscar Piastri doet boekje open over 'probleem' met Lando Norris

Formule 1-coureur Oscar Piastri heeft zich uitgesproken over zijn relatie met teamgenoot Lando Norris en de onderlinge strijd bij McLaren. Ze staan op plek één en twee in het wereldkampioenschap. "Het is een interessante dynamiek."

Dat zegt de coureur tegen de Britse pers. "Maar mijn relatie met Lando, zowel op het circuit als daarbuiten, is bijna hetzelfde gebleven. Misschien kunnen we nu zelfs wel beter met elkaar overweg."

Lando Norris ziet Max Verstappen nog altijd als kandidaat voor wereldtitel: 'Zou dom zijn' McLaren-coureur Lando Norris snapt niks van de geluiden dat de strijd om de titel in de formule 1 alleen tussen hem en teamgenoot Oscar Piastri zou gaan. Volgens hem heeft Max Verstappen (momenteel derde) nog altijd genoeg kans op de eerste plek.

Ze werken samen om de kans op succes voor McLaren het grootst te maken. "Ik verwacht niet dat we daardoor veranderen. Maar natuurlijk proberen we allebei te winnen. En er kan er maar één wereldkampioen worden."

Probleem

De twee zijn al drie jaar teamgenoten, maar dit jaar concurreren ze voor het eerst op de titel. Dat kan leiden tot frictie. "Het is juist een best goed probleem voor het team", zegt Piastri over de mogelijkheid voor beide coureurs om er met de eindzege vandoor te gaan. "We hebben ons ook voorberied op alle problemen die zich kunnen voordoen. We willen allebei de kans hebben om het WK te winnen."

In eerste instantie leek het erop dat Norris zou gaan rijden voor het kampioenschap, maar de 24-jarige Australiër bewees zichzelf met vier overwinningen. Er is ook wel eens kritiek op de Brit dat hij niet goed met druk zou kunnen omgaan.

Max Verstappen 'verliest' opnieuw van McLaren bij tweede vrije training van Grand Prix Spanje Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training van de Grand Prix van Spanje de beste tijd wederom aan een McLaren moeten laten. Nu was dat Oscar Piastri. De regerend wereldkampioen zette zelf in de Red Bull de derde tijd neer, bij de eerste vrije training was dat nog de tweede tijd.

Druk

Piastri wil daar niet op in gaan. "Maar als ik over mezelf praat dan kan ik wel zeggen dat ik mentaal sterk ben. Dat is een goede kwaliteit van mij. Maar ook ik voe emotie. Daar ben ik niet immuun voor."

"Ik voel ook druk en zenuwen", aldus Piastri. "Maar als coureur moet je geloven dat je de beste bent. Dat moet de instelling zijn als je vecht voor de wereldtitel." McLaren hoopt viervoudig wereldkampioen Max Verstappen achter zich te kunnen houden. De Nederlander staat momenteel derde in het klassement.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen ziet Oscar Piastri en Lando Norris uitlopen in Monaco Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zal dit seizoen alles uit de kast moeten halen om weer als eerste te eindigen in de WK-stand. De Nederlander vecht in zijn mindere Red Bull-auto voorlopig om plek drie achter de ongenaakbare McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Check hieronder de WK-stand na de GP van Monaco.

WK-stand

Verstappen staat momenteel met 136 punten op de derde plaats in de race om het kampioenschap in de formule 1, 25 punten verwijderd van leider Oscar Piastri. Norris staat momenteel tweede met 158 punten. Zondag staat de Grand Prix van Barcelona op de kalender en zullen er weer punten verdeeld worden.