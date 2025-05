Max Verstappen 'verliest' opnieuw van McLaren bij tweede vrije training van Grand Prix Spanje

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training van de Grand Prix van Spanje de beste tijd wederom aan een McLaren moeten laten. Nu was dat Oscar Piastri. De regerend wereldkampioen zette zelf in de Red Bull de derde tijd neer, bij de eerste vrije training was dat nog de tweede tijd.

Ook George Russell in de Mercedes was nog sneller dan de Nederlander. Verstappen klokte een snelste ronde van 1.13,070, exact dezelfde tijd als Lando Norris, die bij de eerste vrije training nog de eerste tijd neerzette. Norris' teamgenoot Piastri klokte met een tijd van 1.12,760 de snelste rondetijd.

Ontevreden

Verstappen was met name in het begin van de training opnieuw ontevreden over de RB21. De Nederlander kampte meerdere keren met overstuur, wat zichtbaar tot frustratie leidde. Uit irritatie sloeg hij op zijn stuur. In de eerste twintig minuten moest hij vier tienden toegeven op Russell, die op mediums de snelste tijd klokte.

De lange runs moeten echter toch wat vertrouwen hebben gegeven aan de coureur en het team van Red Bull. Op de mediums was Verstappen erg competitief met de beide McLaren-coureurs.

GP van Spanje

Dit weekend staat de Grand Prix van Spanje op de kalender. Verstappen reed vrijdag de tweede tijd bij de eerste vrije training met 1:14,085. Norris reed de eerste tijd en was ruim drie tienden sneller dan de Nederlander. Norris finishte in Monaco afgelopen weekend ook al als eerste. Verstappen eindigde naar verwachting als vierde; dezelfde plek als waar hij startte op het smalle stratencircuit, waar inhalen lastig is.

Veranderingen

Vanaf dit raceweekend vindt er een kleine verandering plaats. Er wordt strenger getest op flexibele voorvleugels. McLaren maakte daar vorig seizoen al eens gebruik van. Voorafgaand aan het weekend is er veel gezegd en geschreven over de nieuwe voorvleugels. Grote vraag blijft of Max Verstappen en Red Bull daarmee goed van start kunnen gaan.

Verstappen staat momenteel met 136 punten op de derde plaats in de race om het kampioenschap in de formule 1, 25 punten verwijderd van leider Oscar Piastri. Norris staat momenteel tweede met 158 punten.