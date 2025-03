F1-kampioen Max Verstappen heeft vier maanden kunnen genieten van bijzonder record: 'De langste ooit'

De eerste F1-race van 2025 eindigde in een dagzege voor Lando Norris. De Brit is daardoor ook leider in het klassement. En het is erg lang geleden dat iemand anders dan Max Verstappen de koppositie in de stand opeiste.

Met zijn overwinning in de Grand Prix van Australië zondag maakte Lando Norris een einde aan de bijna drie jaar durende dominantie van Max Verstappen in de Formule 1. De Red Bull-coureur geeft het record voor de langste ononderbroken periode aan de leiding van het wereldkampioenschap in handen.

Verstappen stond maar liefst 1029 dagen op de eerste plaats en is de enige coureur die meer dan 1000 dagen achter elkaar de ranglijst aanvoerde. Die ranglijst begint elk seizoen weer op nul, uiteraard.

Reeks van Max Verstappen

Zijn reeks begon op 22 mei 2022, toen de zoon van oud-coureur Jos Verstappen de Grand Prix van Spanje won en Charles Leclerc passeerde in het algemeen klassement. In november 2024 verbrak hij het oude record voor de meeste opeenvolgende dagen aan de leiding in de Formule 1. Van 'die langste reeks ooit' kon hij dus vier maandjes genieten.

Het record stond op naam van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die tussen de races in de VS in 2000 en die in Australië in 2003, 896 dagen de ranglijst aanvoerde. Ook had hij tussen 2003 en 2005 een periode van 630 waarin niemand meer punten had dan hij.

Statistieken

Verstappen heeft vaker gezegd dat statistieken hem weinig interesseren. Hij rijdt om races te winnen, en uiteraard om wereldkampioen te worden, maar alle bijkomende feitjes en lijstjes motiveren amper.

Een andere rekensom zal hem meer boeien: de uitgerekende datum van zijn vriendin Kelly Piquet. Het Braziliaanse model, de dochter van oud-wereldkampioen Nelson Piquet, is hoogzwanger van hun eerste gezamenlijke kind.

Bevalling

Inmiddels is Piquet terug naar huis in Monaco gevlogen om daar de laatste loodjes van haar zwangerschap te beleven. Veertien weken geleden maakte het bekende Formule 1-stel bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje.

Het is niet bekend wanneer Piquet uitgerekend is, maar via haar Instagram deelt ze wel dat ze al aan het aftellen is. Piquet gaf al eens aan dat ze moeilijk stil kan zitten tijdens haar zwangerschap, dus daarom is het tripje naar Parijs zeker te begrijpen.