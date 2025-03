Max Verstappen zet interviewer te kakken en laat concurrenten lachen met droogkomisch antwoord

Max Verstappen en de andere F1-coureurs moeten op hun hoede zijn: als ze vloeken, worden ze bestraft met stevige boetes. Mede om die reden houdt de Red Bull-coureur zijn kaken bij persconferenties nu stevig op elkaar. Wat ze juist nog grappiger maakt.

De organisatie achter de koningsklasse van de autosport heeft dit seizoen een stevig boetesysteem gelanceerd. Bij de eerste overtreding kan er een boete van 10.000 tot 15.000 worden uitgedeeld, bij de tweede gaat het om 20.000 tot 30.000 euro, bij de derde moet 30.000 tot 45.000 euro worden afgerekend.

En na die derde keer kan er ook een schorsing en puntenaftrek worden opgelegd.

Vloeken

Verstappen heeft zich al jarenlang door boordradio's en interviews heen gevloekt. Hij is dan ook fel tegenstander van de maatregelen. De viervoudig wereldkampioen wil niet als schooljongen worden behandeld. Ook vindt hij dat onderscheid moet worden gemaakt tussen iemand uitschelden, of op een grove manier jezelf uitdrukken, zonder dat daarmee iemand wordt beledigd.

Regenrace

Hoe dan ook, de zoon van ex-coureur Jos Verstappen heeft zich klaarblijkelijk voorgenomen om er voortaan bij persconferenties bij te zitten als een soort zoutzak. Zo ging het ook rondom de eerste race van het jaar, de Grand Prix van Australië. Verstappen zat naast de twee coureurs van McLaren en deed totaal niet zijn best om interessante antwoorden te geven.

Nu moet gezegd worden dat de interviewer ook geen meesterwerk van een vraag afleverde. "Sinds 2010 is er hier niet meer in de regen geraced", zo begon hij zijn vraag. "Wat een race was dat. Nu komt mijn vraag aan jullie drie. Hoeveel onzekerheid levert het op, dat er morgen misschien in de regen gereden moet worden, gezien dat nu al een tijdje niet meer is gebeurd hier?'

'Ik weet het niet'

Terwijl Verstappen omlaag keek en aan de kabel van de microfoon prutste, probeerden Lando Norris en Oscar Piastri nog iets te maken van de klunzige vraag. "Ik weet het niet", zo begon Norris. "We moeten maar afwachten", en zo ging hij bewonderenswaardig lang door met clichés.

Ook Piastri kwebbelde er op los over iets waarvan helemaal niet zeker is of het gaat gebeuren (of het wel of niet gaat regenen) en waarvan het ook onzeker is wat de eventuele invloed ervan gaat zijn.

Glad

Toen was Verstappen aan de beurt. Hij was eindelijk klaar met het geklungel met het snoertje. "Ja, als het nat is, dan is het glad", zei hij met een bloedserieus gezicht. "Dus daar moeten we rekening mee houden." Ondertussen konden de McLaren-boys hun lach niet inhouden.