Max Verstappen is de wereldkampioen van 2021, 2022, 2023 én 2024. Maar een vijfde wereldtitel op rij lijkt lastiger dan ooit. Toch denkt Formule 1-legende Bernie Ecclestone dat het hem wéér gaat lukken.

Verstappen stond na de Grand Prix van Nederland liefst 104 punten achter op de toenmalige WK-leider Oscar Piastri. Inmiddels staat Lando Norris bovenaan in het kampioenschap en is het gat met de Nederlander nog maar 36 punten. Piastri staat één punt achter op zijn teamgenoot bij McLaren. Met nog vier raceweekenden te gaan, belooft het enorm spannend te worden.

Veel mensen denken dat Verstappen alsnog tekort gaat komen, maar daar denkt Ecclestone anders over. Hij twijfelt er niet aan dat Max Verstappen dit jaar nog wereldkampioen wordt. "Ik denk dat Max het weer gaat doen. Hij heeft iets speciaals, een uitzonderlijke kwaliteit", zei de 95-jarige Brit bij het Duitse RTL.

'Hij zal het daar goed doen'

"De McLaren-coureurs zijn goed en hun auto is super, maar Verstappen is de bijzondere. Hij is de beste racer, geen politicus, een echte autocoureur. Hij doet gewoon wat hij moet doen", meent de man die dertig jaar lang de Formule 1 leidde en de sport tot een commercieel succes maakte. "De volgende race is in Brazilië, waar het weer wisselvallig is, ook met regen. Verstappen zal het daar goed doen."

De Grand Prix van Brazilië staat komend weekend op het programma. Verstappen is daar al jaren uitstekend en won er al drie keer. Vorig jaar deed hij dat in de regen zelfs vanaf P17. Die overwinning wordt door veel mensen gezien als zijn beste race in de Formule 1. Een extra voordeel voor de coureur van Red Bull Racing is dat er dit weekend ook een sprintrace op het programma staat op Interlagos.