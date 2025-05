Fans bejegenen teamgenoot van Max Verstappen racistisch: 'Velen gaan te ver'

Yuki Tsunoda mag blij zijn dat hij nog leeft na zijn enorme crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Japanse ploeggenoot van Max Verstappen ging een keer over de kop nadat hij in de bandenstapel belandde. Wat als er geen halo was geweest... "Dit is zó hard gegaan", constateerden ze bij Viaplay.