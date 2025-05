Halo redt leven van teamgenoot Max Verstappen; Yuki Tsunoda gaat over de kop bij kwalificatie Emilia-Romagna

Yuiki Tsunoda mag blij zijn dat hij nog leeft na zijn enorme crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Japanse ploeggenoot van Max Verstappen ging een keer over de kop nadat hij in de bandenstapel belandde. Wat als er geen halo was geweest... "Dit is zó hard gegaan", constateerden ze bij Viaplay.

Het ging mis voor de Japanner bij het ingaan van bocht 5. Tsunoda ging over de kerbstones en verloor de macht over het stuur. Zijn Red Bull vloog over het grind achterstevoren de bandenstapel in, waarna de auto over de kop ging. "Wát een beuker dit", schreeuwden de commentatoren. Tsunoda liet gelukkig vrij snel via de boordradio weten dat hij oké is; hij werd ter controle afgevoerd naar het medisch centrum.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Tsunoda niet door het eerste deel van de kwalificaties komt. Na de crash van Tsunoda volgde een rode vlag, wat betekent dat de kwalificaties stil kwamen te liggen. Er moest een hoop schoongemaakt en vervangen worden. Uiteindelijk konden de negentien overgebleven coureurs om 16.20 uur verder.

Coureurs bekommeren zich om Tsunoda

"Oh my god, ik zag net de video. Is hij oké?", vroeg Tsunoda's oud-teamgenoot Liam Lawson aan zijn team. Ook Verstappen wilde meteen van zijn team weten hoe het met zijn teammaat ging. Datzelfde gold voor Oscar Piastri van McLaren. Gelukkig konden hun race-engineers het goede nieuws brengen dat Tsunoda heelhuids uit zijn wrak was gestapt.

Later in Q1 ging het opnieuw mis en was er wederom rood, door een crash van Franco Colapinto. De Argentijn die debuteert voor Alpine verslikte zich in bocht 3. Hij verontschuldigde zich bij het team, maar zij waren vooral blij dat hij in orde was.

Verstappen vs. Tsunoda

Het is de vijfde kwalificatie waarin Tsunoda lager eindigt dan Verstappen. De Japanner nam in zijn thuisrace op Suzaka het tweede zitje bij Red Bull over van Lawson. Sindsdien eindigde hij als vijftiende, tiende, achtste en tiende in de kwalificaties. Zijn beste resultaat dit seizoen is een vijfde positie bij de kwali voor de GP van Australië, alleen toen zat hij nog in een RB.

In de races staat het 5-0 voor Verstappen. Tsunoda's beste prestatie kwam bij de Grand Prix van Bahrein, waar hij negende werd.