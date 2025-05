Gevolgen voor zwaar gecrashte Yuki Tsunoda duidelijk: teamgenoot Max Verstappen krijgt 'straf'

Yuki Tsunoda zal de GP van Emilia-Romagna vanuit de pitstraat moeten starten. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing crashte tijdens de kwalificatie hard. De halo beschermde de Japanner, want de auto rolde een paar keer over de kop. Tsunoda kon zelf uitstappen en weet nu wat de gevolgen zijn voor de race op zondagmiddag.

Om 15.00 uur gaan de lichten boven de start- en finishlijn uit en gaan negentien van de twintig coureurs van start vanaf hun plekken op het circuit. Tsunoda is de enige die vanaf een andere plek moet beginnen aan de race. Hij mag los vanuit de pitstraat en moet dus eerst de pitlane door voordat hij aansluiting kan vinden met de rest.

Lagere maximumsnelheid

In de pitlane geldt een lagere maximumsnelheid, waardoor Tsunoda vanaf de eerste seconde een inhaalrace wacht. Red Bull Racing moest zóveel sleutelen aan de verfomfraaide auto van de Japanner, dat het tot ver voorbij de toegestane tijd ging. Op een gegeven moment moeten monteurs de auto 'loslaten' en mag er niet meer gewerkt worden.

Updates

Maar daar had Red Bull Racing logischerwijs maling aan. Ze willen koste wat kost met twee coureurs de race rijden, om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Maar omdat er zó veel onderdelen vervangen moesten worden, ging het team 'over de schreef' en krijgt Tsunoda dus een startstraf aan zijn broek.

Met Max Verstappen vanaf plek twee is er veel mogelijk. Al is zijn auto niet in topstaat. Nieuwe updates op het circuit van Imola moeten ervoor zorgen dat hij de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris kan bijhouden.

Ongestoord vloeken

Lukt dat niet, dan kan de Nederlander in ieder geval 'ongestoord' vloeken. De torenhoge straf op scheldende coureurs is deze week verlicht. De Nederlandse Claire Dubbelman, plaatsvervangend wedstrijdleider van de FIA, stelt dat de aanpassing van de regels "een verbetering voor iedereen" is.

'Zolang het niet beledigend is'

Dubbelman, de eerste vrouwelijke Deputy Race Director van de FIA, vindt dat coureurs in een vertrouwde omgeving zich zo vrij mogelijk moeten kunnen uiten. "Binnen hun team moeten ze alles kunnen zeggen zolang het niet beledigend is", legt Dubbelman uit. "Vloeken over de boordradio wordt niet bestraft."

'Wordt niet getolereerd'

Volgens Dubbelman gelden er wel minder ruime normen als coureurs zich na afloop tijdens een persconferentie verbaal te buiten gaan in de richting van de wedstrijdleiding. "Zolang het op een respectvolle wijze gebeurt, heeft niemand moeite met kritiek", zegt de Nederlandse wedstrijdleider in Imola. "Maar het beledigen van FIA medewerkers wordt niet getolereerd. Daar ben ik het 100 procent mee eens. We zijn er allemaal om de Formule 1 beter te maken. Daar dragen persoonlijke beledigingen niet aan bij."