Fenomenale Max Verstappen dankzij gedurfde remactie naar P1 bij de start van GP Emilia-Romagna

Max Verstappen is fenomenaal begonnen aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander begon op P2 en was in eerste instantie slecht weg bij de start, maar herstelde zich op zeer knappe wijze.

Verstappen werd namelijk even ingehaald door George Russell (startte op P3) bij de start, maar de viervoudig wereldkampioen besloot zeer laat te remmen. Tijdens die actie zag hij dat er ook nog ruimte was om naast én voor Piastri te komen. De Australiër, die vrij voorzichtig de eerste bocht in ging, zag opeens dat de Nederlander hem had ingehaald.

LIVE GP Emilia-Romagna | Max Verstappen verliest enorme voorsprong door ongelukkig moment De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat om 15.00 uur van start. Max Verstappen begint vanaf de eerste startrij op Imola, maar moest zaterdag wel pole position laten aan WK-leider Oscar Piastri. Volg hier alle hoogtepunten van de race.

Verstappen reed vervolgens meteen weg bij Piastri en reed hem vrij snel buiten de DRS (minimaal één seconde tussen beide coureurs). Het is bovendien zeer lastig om in te halen op het circuit van Imola.

Ronaldo

De Braziliaanse Ronaldo is zondag aanwezig bij de grand prix en Viaplay sprak daar met de voormalig topspits over de titelstrijd van PSV. De Eindhovenaren kunnen zondagmiddag kampioen van Nederland worden, iets wat Verstappen ook wel kan bekoren.

Grote naam steunt PSV tijdens Formule 1-race in Italië: 'Ga proberen op telefoon te kijken' Dat Max Verstappen een fan van PSV is, was al bekend. Maar tijdens de GP van Emilia-Romagna dook er een nog veel grotere naam op tijdens de Formule 1-race in Italië. Op het circuit van Imola stuitte Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven op een oud-speler van de club: de Braziliaanse Ronaldo.

Toch is Ronaldo ook een beetje in verwarring, want op het moment dat de verslaggever zegt dat PSV kampioen kán worden, zegt de Braziliaan al in gebrekkig Nederlands 'gefeliciteerd'. Even later geeft hij aan dat hij 'gaat proberen om de wedstrijd op zijn telefoon te volgen'.