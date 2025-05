Grote naam steunt PSV tijdens Formule 1-race in Italië: 'Ga proberen op telefoon te kijken'

Dat Max Verstappen een fan van PSV is, was al bekend. Maar tijdens de GP van Emilia-Romagna dook er een nog veel grotere naam op tijdens de Formule 1-race in Italië. Op het circuit van Imola stuitte Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven op een oud-speler van de club: de Braziliaanse Ronaldo.

Niemand minder dan Ronaldo Luís Nazário de Lima, vooral bekend om zijn voetbalnaam Ronaldo, steunde PSV in aanloop naar het kampioensduel van zijn oude club. R9 maakte furore in Eindhoven en de rest van Nederland. De inmiddels 48-jarige Braziliaan scoorde 42 keer in 46 duels voor PSV.

'Natuurlijk weet ik dat'

Hij is echter niet in Rotterdam om zijn voormalige club te steunen tegen Sparta, maar op het Formule 1-circuit in Italië. Vlakbij San Marino laat hij echter wel weten dat zijn hart een paar duizend kilometer verderop op het Kasteel ligt. "Natuurlijk weet ik dat ze vandaag kampioen kunnen worden", lacht hij bij de Nederlandse verslaggever.

GP van Emilia-Romagna

Ronaldo is op de GP van Emilia-Romagna om naar de Formule 1-race te kijken. Zaterdag ging het daar tijdens de kwalificatie gruwelijk mis met de teamgenoot van Max Verstappen. Yuki Tsunoda crashte hard en dankte de halo boven zijn hoofd dat hij zonder kleerscheuren uit kon stappen. De Japanner van Red Bull Racing start vanuit de pitstraat en wacht dus een inhaalrace waar de voormalig spits Ronaldo getuige van is.

'Gefeliciteerd'

Toch is Ronaldo ook een beetje in verwarring, want op het moment dat de verslaggever zegt dat PSV kampioen kán worden, zegt de Braziliaan al in gebrekkig Nederlands 'gefeliciteerd'. Even later geeft hij aan dat hij 'gaat proberen om de wedstrijd op zijn telefoon te volgen'.

'Samen met Braziliaanse vrouw'

Ronaldo is ook volop complimenteus over Max Verstappen. "Hij is ongelofelijk goed en samen met een Braziliaanse vrouw en dochter van Nelson Piquet. Ja, hij is echt geweldig." Vervolgens moet hij ook nog een boodschap geven voor de Nederlandse fans van de Formule 1 én PSV. "Ik hoop dat we de middag heel blij afsluiten. En ik denk dat PSV kampioen gaat worden."