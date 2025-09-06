Max Verstappen heeft zaterdag op fenomenale wijze pole position gepakt. Op Monza leek Lando Norris er met een geweldige ronde met de eerste plek op de startrij vandoor te gaan, maar de Nederlander stak daar een stokje voor.

Het werd een zenuwslopende kwalificatie op Monza. Oscar Piastri zette de toon in Q3 door net boven de 1.19 minuten te rijden. Toen ontplofte de boel, want Charles Leclerc ging onder de Australiër zitten. Dat feest duurde maar eventjes, want Verstappen was de eerste die onder de 1.19 minuten dook.

In de laatste run moesten de Ferrari's en Oscar Piastri het afleggen. Norris dook onder de eerdere tijd van Verstappen en leek met de eerste plek aan de haal te gaan. Dat was echter buiten een geweldige Verstappen gerekend, die pole position pakte op Monza.

De meest opvallende namen in Q3 waren overigens Yuki Tsunoda en Gabriel Bortoleto. Zij eindigden op een 8e en 10e plaats. Lewis Hamilton eindigde als 5e, maar heeft een gridstraf voor de race zondag.

Q1 en Q2

In Q1 reed Verstappen een tweede tijd, achter George Russell op de medium band. Opvallend was vooral dat Isack Hadjar de tweede ronde van de kwalificatie niet haalde. Dit was de Fransman nog niet eerder overkomen dit seizoen. Naast Hadjar gingen ook Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly, die zaterdagochtend zijn contract verlengde bij Alpine tot 2028, en Liam Lawson eruit.

Tijdens de tweede kwalificatieronde kwam Norris in de problemen. Nadat de Engelsman in de chicane rechtdoor was geschoten, moest hij snel naar binnen. In een uiterste krachtinspanning kroop Norris door het oog van de naald en haalde hij Q3. Wie dat niet deden waren Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Alexander Albon en Esteban Ocon.