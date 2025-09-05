Dat Sergio Pérez terug gaat keren in de Formule 1, betekent niet dat het verleden vergeten is. De vader van de Mexicaan, Antonio Pérez Garibay, is nog altijd niet te spreken over hoe Red Bull zijn zoon behandeld heeft.

Pérez was jarenlang teamgenoot van Max Verstappen bij de renstal van het energiedrankje. Het begin was prima, maar de laatste jaren zakte hij qua niveau wel erg ver af van de wereldkampioen uit Nederland.

Woede bij papa Pérez

Volgens papa Pérez heeft dat één duidelijke oorzaak: de auto. "Als Sergio in dezelfde auto als Verstappen had gereden, dan was hij wereldkampioen geworden", zo vertelt hij aan SoyMotor. “Checo reed vier jaar bij Red Bull. Hoeveel jaar werd Red Bull kampioen? Vier jaar. Checo Pérez heeft Verstappen kampioen gemaakt."

“Red Bull had Pérez nodig. Hij hield achtvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton achter zich, de keer dat hij wel een goede auto kreeg”, stelt Pérez Garibay, die daarbij zich verspreekt of een kleine sneer uitdeelt aan Red Bull. Hamilton werd namelijk zeven keer wereldkampioen en niet acht.

Reactie Jos Verstappen

Op X reageerde Jos Verstappen ook op de uitspraken van papa Pérez. Hij stak zijn frustratie over de teksten niet onder stoelen of banken.

Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen Maar moet gewoon gas geven — Jos Verstappen (@MaVic009) September 5, 2025

Cadillac

Komend jaar zal Pérez weer te zien zijn in de Formule 1. Samen met Valtteri Bottas rijdt hij voor het nieuwe team Cadillac. Daarbij is er maar één doel voor ogen, zo stelt papa Pérez. "Wereldkampioen worden in de Formule 1." In 2026 gaan ook de nieuwe reglementen van kracht in de autosport.

Toekomst Verstappen

Daar waar Pérez dus na Red Bull een nieuwe renstal heeft gevonden, kan dat voor Verstappen ook zomaar eens gaan gebeuren. De toekomst van de Nederlander is al een tijdje onderwerp van gesprek, zeker nu McLaren de Red Bulls voorbij is gegaan in de pikorde.

Mercedes is de naam die het vaakst valt als het over de toekomst van Verstappen gaat, maar ook Ferrari zou interessant kunnen zijn. "Als je voor Ferrari wilt rijden, wil je winnen. Ik zou er niet heen gaan om alleen maar voor Ferrari te rijden. Ik zou erheen gaan omdat ik de kans zie om te winnen", aldus Verstappen.