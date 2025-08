Voor Lewis Hamilton draaide de GP van Hongarije uit op een groot drama. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde een verschrikkelijke kwalificatie en kreeg het in de race niet voor elkaar om de schade te herstellen. De Ferrari-coureur is daardoor hard op weg om een heel pijnlijk record in handen te krijgen. Dat kan gebeuren bij de volgende race op het circuit in Zandvoort.

Hamilton zette in de kwalificatie zaterdag een teleurstellende twaalfde tijd neer en verscheen vervolgens in mineur bij de aanwezige journalisten. Zijn gemoedstoestand zal mede zijn gekomen doordat hij had gezien wat teamgenoot Charles Leclerc voor elkaar had gekregen. De Monegask greep in de andere Ferrari pole position en maakte de dag daarmee extra pijnlijk voor Hamilton. De Brit zorgde daarna voor verbazing door te claimen dat Ferrari hem maar beter kon vervangen.

Op de zondag ging het van kwaad tot erger, want Hamilton eindigde op de plek waar hij de race begon: twaalfde. Dat was, naast zijn diskwalificatie in China, de eerste keer dit seizoen dat hij buiten de punten eindigde. Teamgenoot Leclerc reed ondertussen lange tijd aan de leiding, maar viel in de slotfase nog buiten het podium.

Record in zicht

Voor Hamilton zat er dus opnieuw geen podium in en dat betekent dat hij na veertien races bij Ferrari nog altijd geen enkele keer bij de eerste drie is geëindigd. De Brit brak in zijn loopbaan al een heleboel indrukwekkende records, maar is nu dicht in de buurt van eentje die je absoluut niet in je bezit wil hebben.

In de geschiedenis van Ferrari is het namelijk vrij zeldzaam om geen podiumplek te halen. Hamilton maakt volgens StatsF1 op dit moment deel uit van een rijtje met veertig coureurs die daar namens de iconische renstal nooit in slaagden. Het grootste deel van dat gezelschap reed echter slechts één race. De huidige Haas-coureur Oliver Bearman is één van hen. Hij verving Carlos Sainz vorig jaar in Saoedi-Arabië.

Evenaring bij GP van Nederland?

Er is na afgelopen weekend nog maar één coureur over die meer races dan Hamilton voor Ferrari reed en geen enkele podiumplek pakte. Dat was Louis Rosier, die van 1952 tot en met 1954 voor het team reed. Hij stond vijftien keer aan de start namens Ferrari en zijn beste resultaat was een zevende plek op bij de GP van Nederland op het circuit van Zandvoort.

Uitgerekend op dat circuit kan Hamilton het record gaan evenaren. Als hij eind augustus in Nederland er niet in slaagt om op het podium te eindigen, is hij samen met Rosier de coureur die de meeste races voor het team reed zonder ooit op het podium te eindigen in een grand prix. Hamilton stond eerder dit jaar wel al twee keer op het podium bij een sprintrace.