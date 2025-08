Zak Brown, de baas van McLaren, heeft snoeihard uitgehaald naar Christian Horner, de ex-teambaas van Red Bull. Volgens Brown zal het vertrek van zijn voormalige rivaal bijdragen aan een gezondere sfeer binnen de Formule 1.

Onlangs werd Horner ontslagen bij Red Bull. Laurent Mekies nam zijn rol over, iets waar Brown allesbehalve rouwig om is. "Ik ben blij dat hij nu deze rol bekleedt. Ik mag hem graag en ben fan van hem."

Positieve impact

De McLaren-baas denkt daarbij dat deze wisseling van de wacht een positieve impact op de sport gaat hebben. "Ik denk dat onze competitie gezonder wordt. En dat de focus meer wordt verlegd naar de strijd op het asfalt. natuurlijk zitten er altijd politieke aspecten aan deze sport, maar ik denk dat het hiervoor weleens te ver ging."

Dat Brown en Horner geen grote vrienden waren, is een understatement. "Met bepaalde beschuldigingen over onze auto werd een grens overschreden", zo zei de teambaas van McLaren tegenover De Telegraaf.

Frisse moed

Het vertrek van Horner heeft Brown dan ook frisse moed gegeven. "Ik kijk ernaar uit om nu weer met en tegen Red Bull te strijden, zoals we ook tegen Ferrari en Mercedes doen. Op een wat meer collegiaal niveau, want ik denk dat het belangrijk is voor het welzijn van de sport dat we allemaal kunnen samenwerken."

Brown denkt dat het onderlinge vertrouwen tussen de teambazen nu zal toenemen. "En dat is geen vanzelfsprekenheid, maar wel belangrijk als we gesprekken voeren over bepaalde onderwerpen. Dat we niet denken: ik ga dit en dit direct als politiek wapen gebruiken. Ik denk dat we met z'n allen in een betere positie verkeren als we wat meer verenigd zijn en gewoon openlijk kunnen praten over wat goed is voor de sport. En dat bepaalde dingen niet om politieke redenen worden gemanipuleerd en uit de context worden gehaald."

Ontslag Horner

In juli werd bekendgemaakt dat Horner na een dienstverband van twintig jaar met onmiddelijke ingang werd ontslagen bij Red Bull. Dit volgde op een turbulente periode waarin Red Bull qua prestaties afzakte en er spanningen intern opliepen