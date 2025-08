Ferrari voelde de noodzaak om het voor Lewis Hamilton op te nemen, daags nadat de zevenvoudig wereldkampioen een paar zéér opvallende uitspraken had gedaan. De Britse coureur had het gevoel dat Ferrari een vervanger voor hem moest zoeken.

Ferrari-teambaas Fred Vasseur maakt zich geen zorgen om Lewis Hamilton. De Britse Formule 1-coureur noemde zich afgelopen week tijdens de Grand Prix Hongarije "absoluut nutteloos". Ook suggereerde Hamilton dat Ferrari "waarschijnlijk van coureur moet wisselen".

"Soms ben je vlak na de race, of vlak na de kwalificatie, erg teleurgesteld en is de eerste reactie heftig. Ik kan de situatie perfect begrijpen", zei Vasseur. "Hamilton is gefrustreerd, maar niet gedemotiveerd."

Pijnlijke klassering

De 40-jarige Hamilton eindigde zondag als twaalfde. Het was voor het eerst dat hij op het Hongaarse circuit geen WK-punten verdiende. Hamilton eindigde dit seizoen nog niet op het erepodium en staat in de WK-stand op de zesde plaats met 109 punten.

Negatief record in zicht

Er wacht hem mogelijk een volgend negatief moment in Zandvoort, bij de eerstvolgende race. In de geschiedenis van Ferrari is het namelijk vrij zeldzaam om geen podiumplek te halen. Hamilton maakt volgens StatsF1 op dit moment deel uit van een rijtje met veertig coureurs die daar namens de iconische renstal nooit in slaagden. Het grootste deel van dat gezelschap reed echter slechts één race. De huidige Haas-coureur Oliver Bearman is één van hen. Hij verving Carlos Sainz vorig jaar in Saoedi-Arabië.

Het record staat momenteel op vijftien races zonder podium voor Ferrari. Louis Rosier heeft dat twijfelachtige én stokoude record in handen. Hamilton kan hem in Zandvoort evenaren. De Brit stond eerder dit jaar wel al twee keer op het podium bij een sprintrace.

Problemen met Max Verstappen

De 40-jarige coureur kende in Hongarije ook een momentje met Max Verstappen. De Nederlander moest zich na een gedurfde inhaalactie op Hamilton melden bij de stewards, maar kwam uiteindelijk weg met een waarschuwing. De Engelsman zei daarover: "Ik zag Max op het laatste moment, hij zat vlak achter mijn achterwiel. Ik probeerde een botsing te vermijden."